Visite de Xi Jinping au Vietnam : un gage de l'amitié éternelle

La prochaine visite au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois témoigne de la volonté de consolider l'amitié sino-vietnamienne pour qu'elle perdure et soit transmise aux générations futures. C'est ce qu'a déclaré Yu Shuhui, figure éminente de l'amitié sino-vietnamienne, à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Selon Yu Shuhui, la visite du dirigeant chinois Xi Jinping au Vietnam n'est pas seulement un acte diplomatique, mais aussi un symbole de l'affection du peuple chinois envers le peuple vietnamien.

Elle est convaincue que cette visite dynamisera davantage la vaste coopération entre la Chine et le Vietnam dans les domaines des sciences et des technologies, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, de la santé et d'autres secteurs. Elle favorisera également les échanges culturels, renforçant ainsi l’amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux nations.

Yu Shuhui a souligné que les relations de bon voisinage et d'amitié rapprochent de plus en plus la Chine et le Vietnam. Elle a estimé que si les deux gouvernements et leurs dirigeants œuvrent de concert, ces relations traditionnelles continueront de s'épanouir et de briller de plus en plus à l’avenir.

Elle a insisté sur le fait que face aux évolutions constantes dans la région et dans le monde, les dirigeants des deux pays doivent maintenir leur détermination et orienter les relations bilatérales pour l'avenir, tout en cultivant une amitié toujours plus étroite entre leurs peuples. Elle a également exprimé l'espoir que, sous la conduite des hauts dirigeants des deux pays, la Chine et le Vietnam continueraient de coopérer et de se développer ensemble.

À noter que Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, effectuera une visite d'État au Vietnam les 14 et 15 avril, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, et du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong.

