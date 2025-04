La visite du dirigeant Xi Jinping marque un tournant dans les liens Vietnam - Chine

La visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, les 14 et 15 avril, portera les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur, contribuant à la paix et à la stabilité dans la région, selon un universitaire chinois.