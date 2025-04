Presse cubaine : la victoire du 30 avril 1975 réalise le souhait du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Le correspondant de guerre cubain Luis Arce a affirmé qu'il s'agissait d'un des événements les plus importants de l'histoire contemporaine. Il a souligné que cette victoire a une importance qui transcende l'espace et le temps, car le 30 avril 1975, le peuple vietnamien a clairement démontré que les empires, aussi bien armés et avancés soient-ils en matière de technologie militaire, et aussi forts soient-ils en termes d'influence internationale, ne peuvent vaincre une nation patriotique.

Luis Arce a déclaré que cette glorieuse victoire était le grand rêve du Président Hô Chi Minh. Bien que l'Oncle Hô n'ait pas pu assister à ce moment mémorable et en profiter, mais il était toujours certain, jusqu'à la dernière minute de sa vie, que cela deviendrait une réalité grâce au courage du peuple vietnamien et à la culture de longue date qui a façonné cette nation multiethnique.

La pensée politique et stratégique du Président Hô Chi Minh était complète et dotée d’une vision extraordinaire. Il l’a perçu très tôt lorsqu’il a déclaré que le peuple vaincrait les envahisseurs étrangers et construirait un pays dix fois plus beau, a souligné ce journaliste.

L’union nationale a été la clé de la victoire il y a un demi-siècle et du développement socio-économique impressionnant actuel, a indiqué Luis Arce. La victoire historique du 30 avril 1975 a laissé de nombreuses leçons précieuses, notamment l’esprit d’autonomie et la volonté de toujours lutter dans toutes les circonstances difficiles.

Le journaliste Luis Arce a affirmé que dans le contexte actuel d’intégration mondiale, le Vietnam était un exemple à suivre en termes de capacités d’intégration mondiale.

VNA/CVN