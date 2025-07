La Bourse s’envole grâce à un important flux de trésorerie vers les actions

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 25e anniversaire de la création du marché boursier vietnamien, le VN-Index a poursuivi sa progression, atteignant un nouveau record historique de 1.557 points, dépassant ainsi le précédent record de 1.538 enregistré début 2022. Cette hausse a été soutenue par des gains sectoriels généralisés et de solides entrées de capitaux.

À la clôture du dernier lundi de juillet, l’indice VN-Index du Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) a bondi de 26,29 points, soit 1,72%, pour clôturer à 1.557,42, bien au-dessus de son précédent record historique.

L’ampleur du marché a été fortement positive, avec 258 actions en hausse et seulement 81 en baisse. La liquidité s’est également nettement améliorée, la valeur des transactions ayant progressé de 24,8 % par rapport à la séance précédente, atteignant 46,7 billions de dôngs (environ 1,8 milliard de dollars), avec un volume d’échanges dépassant 1,8 milliard d’actions.

Le VN-Index, qui suit les 30 plus grandes actions en termes de capitalisation boursière et de liquidité, a également enregistré une hausse significative, gagnant 26,3 points, soit 1,58%, pour atteindre 1.695,63. Parmi les titres composant le panier, 26 ont progressé, trois ont reculé et un est resté stable.

La Banque commerciale par actions de la prospérité du Vietnam (VPB) a dominé le marché, progressant de 4,37%, contribuant ainsi à près de deux points du VN-Index. Elle a été suivie par Vietcombank (VCB), en hausse de 1,29 %, et par la Banque commerciale par actions Saigon - Hanoi (SHB), qui a atteint son cours plafond avec une hausse de 6,98%.

L’action Vingroup a également connu une séance dynamique, avec Vinhomes JSC (VHM) en hausse de 2,03 %, Vingroup Joint Stock Company (VIC) en hausse de 1,31% et VIX Securities Joint Stock Company (VIX) atteignant également son plafond avec une hausse de 6,86%.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Nguyên Viêt Duc, responsable des activités numériques chez VPBank Securities (VPBankS), a déclaré que les valorisations restaient raisonnables. Il a noté que le ratio cours/bénéfice (PER) du VN-Index s’établit actuellement à un peu plus de 16 fois, un niveau nettement inférieur à celui des précédents pics, soit environ 21 fois en 2018 et 19 fois en 2021-2022.

"Si les bénéfices des entreprises continuent de croître d’environ 15% l’année prochaine comme prévu, les valorisations réelles seront encore plus attractives. Sur cette base, le VN-Index pourrait viser une fourchette de 1.800 à 1.900 points à moyen terme", a-t-il prévu.

"Sur près de deux décennies, seules cinq périodes de croissance clairement définies et soutenues ont été observées : 2007-2008, 2009-2010, 2017-2018, 2021-2022 et le cycle actuel. Ce qui distingue la reprise actuelle n’est pas seulement sa forte hausse, mais aussi le consensus élevé sur les flux de capitaux", a-t-il ajouté.

Au Service des transactions boursières de Hanoi (HNX), l’indice HNX a également enregistré une solide progression, gagnant 9,23 points, soit 3,63%, pour atteindre 263,79. La valeur des transactions à la Bourse de Hanoi a atteint 4 billions de dôngs, avec près de 200 millions d’actions échangées.

VNA/CVN