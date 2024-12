Le secteur de l’industrie et du commerce exhorté à faciliter développement national

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, qui a assisté le 24 décembre à Hanoï à une conférence pour faire le bilan des activités de 2024 et définir les orientations de 2025, a exhorté le secteur de l’industrie et du commerce à créer un environnement juridique favorable, clair et transparent pour faciliter le développement de la production et du commerce.

>> L’industrie de la noix de coco exploite ses forts atouts à l’exportation

>> Le Vietnam recense 174 projets d'IDE dans le secteur des semi-conducteurs

>> La Foire commerciale du delta du Mékong 2024 à Tiên Giang

Photo : VNA/CVN

Le secteur de l’industrie et du commerce doit également élaborer des politiques institutionnelles pour mettre en œuvre prochainement la Loi sur l’électricité (révisée) et redémarrer le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân ; éliminer les difficultés et les obstacles aux projets d’énergie renouvelable..., a-t-il dit.

Il a demandé au secteur d’examiner, de compléter et de soumettre au Premier ministre pour promulgation une stratégie de développement des industries afin de renforcer la capacité autonome du secteur de production du Vietnam, de développer des industries de nombreuses technologies à haute valeur ajoutée et à faibles émissions de carbone et de mettre en place des mécanismes d'incitation suffisamment forts pour développer les domaines prioritaires des industries clés telles que la métallurgie, la mécanique, l'ingénierie mécanique, l'industrie électronique, les semi-conducteurs, l'écosystème industriel de l'énergie hydrogène, l’écosystème industriel maritime, la ligne ferroviaire à grande vitesse...

En particulier, concernant la rationalisation de l’appareil organisationnelle, il a souligné que le nouvel appareil administratif du ministère de l’Industrie et du Commerce devrait être meilleur que l’ancien et entrer immédiatement en fonctionnement. L’essentiel est d’assurer une transition fluide sans perturber les activités courantes de la société ou des citoyens.

Selon un rapport présenté lors de la conférence, l'import-export en 2024 est un point positif et l'un des principaux moteurs de la croissance économique, le chiffre d'affaires total de l'année atteignant un nouveau record de près de 800 milliards d’USD, en hausse de 15% sur un an et dépassant près de trois fois le plan assigné, dont 403 milliards d'USD pour les exportations, soit une augmentation de 13,6% sur un an. Il s’agit d’un taux de croissance assez élevé par rapport à celui de nombreux pays de la région ASEAN et l'Asie.

La balance commerciale a enregistré un excédent commercial élevé, pour la neuvième année consécutive, de près de 25 milliards d’USD, contribuant à augmenter les réserves de change, à stabiliser les taux de change et les indicateurs macroéconomiques.

L'industrie s'est fortement redressée, avec une croissance spectaculaire de 8,4%, dont l'industrie manufacturière et de transformation a augmenté de près de 10% par rapport à 2023, créant une grande force motrice pour promouvoir la croissance macro-économique.

VNA/CVN