Le Vietnam connaît des développements notables sur l'intelligence artificielle

>> De nombreuses nouvelles tendances dans le développement de l'IA seront présentées

>> Nécessité de créer un environnement favorable pour promouvoir l’IA

>> Pour faire du Vietnam un point lumineux sur la carte mondiale de l'intellignce artificielle

Photo : VNA/CVN

Le représentant de l'UNESCO, Jonathan Wallace Baker, a salué l'engagement du Vietnam à réaliser sa stratégie nationale de recherche, de développement et d'application de l'IA, notant la publication par le ministère des Sciences et des Technologies de lignes directrices pour une recherche et un développement responsables de l'IA.

Il s'est dit optimiste quant à l'impact positif de l'IA au Vietnam, compte tenu du cadre établi pour une utilisation responsable.

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a déclaré que le thème de l'événement "Libérer la puissance de l'IA générative" souligne le potentiel de l'IA à relever les défis mondiaux grâce à des méthodes innovantes. Le Royaume-Uni s'est engagé à faire progresser l'IA de manière responsable et à ouvrir de nouvelles possibilités pour cette technologie transformatrice.

Il a également souligné l'importante collaboration entre le Royaume-Uni et le Vietnam dans le domaine de l'IA dans les domaines des soins de santé, du développement de logiciels et de la cybersécurité, avec 15 entreprises technologiques britanniques en visite au Vietnam plus tôt cette année pour explorer les possibilités de coopération.

Par ailleurs, l'ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Youngsam, a exprimé la volonté de la République de Corée d'aider le Vietnam par le biais de projets d'APD, de coopération multilatérale mondiale, de l'établissement de nouvelles normes d'IA et du partage du potentiel et des défis de l'IA.

Renée Deschamps, chargée d'affaires à l'ambassade d'Australie au Vietnam, a également exprimé l'engagement de l'Australie à s'associer au Vietnam pour développer une IA responsable, en veillant à ce que les technologies d'IA soient utilisées de manière éthique au profit de la société.

En collaboration avec des universités vietnamiennes, les experts australiens ont développé un cadre pour une utilisation responsable de l'IA, en l'alignant sur les normes mondiales et vietnamiennes pour promouvoir des pratiques d'IA plus responsables, a-t-elle déclaré.

VNA/CVN