Le premier satellite radar du Vietnam sera mis en orbite au début 2025

Le premier satellite radar du Vietnam LOTUSat-1 vient d’être achevé . Son lancement est prévu pour le début de l’année prochaine, a annoncé le Professeur Trân Tuân Anh, vice-président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, lors d’une conférence de presse tenue le 12 juillet à Hanoi.

Photo : CTV/CVN

Selon le Docteur Lê Xuân Huy, vice-directeur général du Centre spatial du Vietnam, le gouvernement japonais s’attend à ce que le satellite soit lancé vers février 2025. Après trois mois d’essais en orbite, vers juin 2025, le satellite LOTUSat-1 sera remis au Centre spatial du Vietnam pour être utilisé pendant cinq ans.

Ce satellite d’observation de la Terre, pesant environ 570 kg, est capable de prendre des images à haute résolution dans toutes les conditions météorologiques grâce à la technologie de radar à synthèse d’ouverture (SAR). Les données d’image du satellite contribueront à fournir des informations précises pour réduire les impacts des catastrophes naturelles et du changement climatique, gérer les ressources naturelles et surveiller l’environnement.

Comme le satellite peut prendre des images dans toutes les conditions météorologiques, il est adapté à un pays comme le Vietnam, qui connaît des conditions météorologiques souvent nuageuses et brumeuses. Ainsi, le Centre spatial du Vietnam espère que les données de ce satellite pourront apporter une contribution significative au pays.

Dans le projet du satellite LOTUSat-1, un volet important concerne les équipements terrestres, y compris la station terrestre (antenne de 9,3 m), le centre de commande et de contrôle des satellites, et le centre d’application des données satellites. Ces équipements ont été installés au Centre spatial du Vietnam à Hoa Lac depuis mai 2024, et le système devrait être livré en septembre 2024.

En plus du développement du satellite, le Centre spatial du Vietnam organise également des cours de transfert de technologie pour le traitement des images radar satellitaires afin de préparer la technologie et les ressources humaines pour les ministères et les unités en vue d’une exploitation efficace des données une fois le satellite en orbite.

Le projet de développement du satellite LOTUSat-1 a été lancé en 2021. Auparavant, en 2019, le Centre spatial du Vietnam et le groupe Sumitomo (Japon) avaient signé le contrat "Satellite LOTUSat-1, équipements et formation de personnel" dans le cadre du projet du Centre spatial du Vietnam.

