AI4VN 2024

De nombreuses nouvelles tendances dans le développement de l'IA seront présentées

https://blogchange.vn/CVN

L'événement est organisé depuis 2018 par le ministère des Sciences et des Technologies, le journal VnExpress et le Club des facultés - instituts - écoles - universités des technologies de l'information et des communications (FISU).

Lors de la session principale d'AI4VN 2024 qui aura lieu le 23 août, les questions générales sur la tendance de développement de l'Intelligence artificielle dans le monde et au Vietnam seront discutées par des intervenants venus d'entreprises internationales et des experts nationaux. De nombreux nouveaux sujets visant à clarifier les étapes de préparation, le potentiel ainsi que les opportunités et les défis lors du développement et de l'application de l'IA au Vietnam seront également présentés.

En outre, quatre sessions couvriront l'automatisation et l'IA ; l'application de l'IA générative aux petites et moyennes entreprises au Vietnam ; les centres de données et l'application de l'IA dans le domaine médical.

Une exposition présentera des produits d'IA typiques d'entreprises, d'instituts, d'écoles... Les participants auront l'opportunité de découvrir de nouvelles applications d'IA disponibles sur le marché vietnamien.

De plus, le comité d'organisation décernera également des prix aux produits et solutions innovants utilisant l'IA.

L'IA générative permet aux utilisateurs de créer rapidement du nouveau contenu basé sur de nombreux types de données d'entrée. Les entrées et sorties du modèle peuvent inclure du texte, des images, du son, des animations, des modèles 3D ou divers autres types de données.

L'événement verra la participation de nombreux experts, dirigeants d'entreprises technologiques, d'entreprises développant et appliquant l'IA au niveau national et international, d'universités...

VNA/CVN