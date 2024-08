Nécessité de créer un environnement favorable pour promouvoir l’IA

Lors de l'événement, les experts ont noté que l'intelligence artificielle (IA) est une technologie fondamentale de la 4e révolution industrielle, jouant un rôle crucial dans l'amélioration des capacités de production et de la compétitivité nationale.

Photo : VNA/CVN

Selon Jeff Dean, scientifique en chef chez Google, bien que l'IA offre de nombreux avantages dans la vie quotidienne, elle comporte également des risques inhérents. Par conséquent, les modèles d'IA doivent être développés sur la base de principes communautaires, en évitant les biais dans leur création et en promouvant une utilisation éthique et sûre de l'IA.

Nguyên Thanh Hùng, président du Comité fondateur du groupe Sovico, a déclaré que l'IA est au cœur de ses efforts d'innovation, actuellement appliquée à diverses opérations commerciales telles que la maintenance, l'optimisation commerciale, le support client pour les achats de billets d'avion, la gestion de flotte et les inspections techniques.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Bich Ngoc, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, a déclaré que le gouvernement vietnamien était bien conscient de l'importance de l'IA et avait adopté plusieurs politiques pour encourager sa recherche, son développement et son application. Le ministère propose actuellement un projet de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030, visant à aider le pays à recruter au moins 5.000 ingénieurs dotés d'une expertise avancée en IA.

Elle a indiqué que le ministère avait chargé le Centre national d'innovation (NIC) de collaborer avec des partenaires et des experts nationaux et internationaux pour créer un centre de formation, de recherche et d'application de l'IA. L'objectif est de former 7.000 experts en IA aux normes internationales et d'incuber environ 500 startups en IA d'ici 2030.

Le Sommet, le premier du genre au Vietnam, a été organisé conjointement par le New Turing Institute (NTI) et la Rethink Healthcare Foundation (RHF), avec 1.000 participants, dont des experts de premier plan en IA et des chercheurs pionniers en IA du monde entier.

VNA/CVN