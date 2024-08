Des amendements à la loi pour dynamiser le système national d’innovation

Les amendements à la Loi sur la science et la technologie devraient créer un couloir juridique plus fluide pour que le Vietnam puisse rattraper la tendance mondiale en matière de science et de technologie, selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Thê Duy.

Photo : VNA/CVN

La Loi sur la science et la technologie, adoptée pour la première fois en 2000 et amendée en 2013, a joué un rôle important dans la création d’un couloir juridique pour les activités scientifiques et technologiques en faveur du développement socio-économique du pays, a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Cependant, dans le contexte de la situation mondiale changeante, en particulier la croissance rapide de la science et de la technologie et l’essor de la technologie numérique, la loi doit être modifiée. Cela devrait inciter davantage de capitaux d’investissement et de ressources humaines des entreprises à se consacrer aux activités de recherche et développement, a-t-il poursuivi.

Il a indiqué que la Loi amendée sur la science et la technologie créera un cadre juridique adéquat pour promouvoir le développement du système national d’innovation tout en encourageant l’innovation dans les entreprises, les communautés et les organes de gestion de l’État.

Le vice-ministre Bùi Thê Duy a souligné la nécessité d’inclure dans le projet de loi des mesures visant à renforcer la mobilisation des ressources d’investissement de la société.

Il a estimé que l’État devrait mettre en œuvre des programmes de soutien pour créer des conditions plus favorables au transfert des résultats de la recherche et aux liens entre les entreprises et les universités.

En même temps, le projet de loi devrait créer des mécanismes pour encourager les entreprises à s’engager dans le développement scientifique et technologique, notamment en réduisant le loyer foncier pour elles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises pendant leurs débuts difficiles, a-t-il suggéré.

Pour augmenter le nombre de chercheurs et les ressources d’investissement social, la Loi sur la science et la technologie doit être amendée en profondeur, en intégrant toutes les réglementations concernant les activités de recherche et développement dans la loi et non pas en se basant uniquement sur les réglementations actuelles, a-t-il souligné.

Le responsable a également formulé plusieurs propositions spécifiques sur les amendements à la loi, notamment celles visant à accroître les investissements des universités pour les activités de R&D, ainsi que les politiques de soutien aux thésards.

En même temps, il est nécessaire de construire des centres d’excellence, en liant étroitement les activités de recherche et de formation, a-t-il proposé. Le Vietnam encourage actuellement la création d’entreprises dérivées dans les universités, ce qui a non seulement généré des revenus pour les universités, mais a également contribué à commercialiser les résultats de la recherche.

En ce qui concerne les mécanismes de promotion des investissements financiers dans la science et la technologie, il a déclaré que la première question à résoudre est de savoir comment harmoniser les dispositions de la Loi sur la science et la technologie avec les politiques financières existantes pour tirer le meilleur parti de toutes ces politiques.

Le responsable a souligné que pour assurer une utilisation efficace des ressources d’investissement, il est nécessaire d’ajuster les réglementations sur les marchés publics et les appels d’offres lors de l’utilisation des fonds d’investissement pour le développement technologique, qu’ils proviennent de l’État ou des entreprises. Cela encouragera les mécanismes de soutien de l’État, a-t-il soutenu.

En particulier, il est nécessaire de rechercher de nouveaux sujets et de nouvelles technologies de base, et même d’acheter des résultats de recherche et des inventions à l’étranger, puis de les transférer aux entreprises nationales afin qu’elles puissent utiliser et développer ces inventions, a-t-il ajouté.

VNA/CVN