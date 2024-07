Le NIC et Google lancent un programme pour l’avenir de l’IA au Vietnam

Le Centre national d’innovation (NIC) du ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) et Google ont lancé, jeudi 11 juillet à Hanoï, un programme pour façonner l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) au Vietnam.

>> Le Vietnam se classe 3e en Asie du Sud-Est pour les fonds dans les start-up

>> Samsung est appelé à choisir le Vietnam comme une base de production stratégique

>> L’industrie des semi-conducteurs offre d’énormes opportunités de coopération

Photo : NIC/CVN

Ce programme démontre l’engagement et le fort soutien du MPI et de Google dans la promotion de l’écosystème de l’IA au Vietnam afin de doter les ressources humaines des compétences nécessaires pour saisir les opportunités de l’ère de l’IA ; et aider les start-up à innover sur la base d’une plateforme technologique d’IA, a fait savoir le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Duy Dông.

Forte d’une communauté de start-up dynamique, d’une proportion de jeunes férus de technologie représentant 20% de la population nationale et des politiques de soutien du gouvernement à travers la stratégie nationale sur l’IA, le Vietnam est bien placé pour tirer parti de ces opportunités.

Malgré les perspectives de croissance prometteuses d’IA, le Vietnam se trouve confronté à une pénurie de ressources humaines et d’experts en IA. Le nombre d’experts en IA est estimé à seulement 300 experts tandis que l’accès des start-up à l’expertise et au conseil en IA ainsi qu’aux infrastructures, plateformes et outils laisse à désirer.

Le directeur général en charge du Vietnam de Google Asie-Pacifique, Marc Woo, a déclaré qu’avec le NIC, cette initiative constituera une solide rampe de lancement pour les talents, les start-up et les entreprises nationaux, les aidant à profiter des meilleurs produits et solutions d’IA de Google.

L’initiative qui s’oriente vers la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l’application de l’IA du Vietnam jusqu’en 2030, laquelle a été publiée en janvier 2021 par le Premier ministre, s’articule autour de deux piliers principaux, l’un pour les talents et l’autre pour les entreprises.

Pour le pilier de façonnage des talents, le programme fournit 40.000 bourses avec 10 cours, dont le dernier sur Google AI Essentials, à l’intention des professeurs et des étudiants de plus de 80 universités et école supérieure à travers le pays.

Ce programme est une mise à niveau du programme de développement des talents numériques lancé par Google et le NIC en juillet 2022. À ce jour, le programme a doté 60.000 personnes en âge de travailler au Vietnam d’un ensemble important de compétences numériques.

Avec le pilier de façonnage pour les entreprises, Google s’est engagé à soutenir le développement de l’écosystème des start-up au Vietnam dès les premiers stades. Cet engagement est démontré par une série d’initiatives en cours telles que : Google Launchpad Accelerator (2017 à 2019) et Google for Startups Accelerator (2022 à aujourd’hui).

VNA/CVN