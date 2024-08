Formation en conception de puces : un tremplin pour les jeunes talents vietnamiens

Le Centre national pour l'innovation (NIC), en partenariat avec les groupes Cadence, FPT et l'organisation américaine Tresemi, a récemment célébré la clôture du programme "Conception physique de circuits intégrés VLSI de Base". Ce cours intensif de trois mois, qui s'est déroulé au siège du ministère du Plan et de l'Investissement, représente une avancée significative dans le développement d'une main-d'œuvre qualifiée pour l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam.

Ce premier programme du genre au Vietnam a rassemblé l'État, les universités et les entreprises dans un effort concerté pour former des ingénieurs spécialisés dans la conception de circuits intégrés. Il s'est concentré sur des aspects cruciaux tels que l'optimisation du timing, de la surface, de la consommation d'énergie, ainsi que la fiabilité et la faisabilité de fabrication des circuits semi-conducteurs. Les participants ont également bénéficié d'une formation pratique avancée grâce aux outils EDA (automatisation de la conception électronique), standards de l'industrie pour la conception et l'analyse des circuits intégrés.

Plus de 70 étudiants d'exception, issus des universités du pays, ont été sélectionnés pour recevoir des bourses et participer au programme. Ces étudiants, pour la plupart en dernière année d’études d'ingénieur, ont eu l'opportunité unique de se former dans un domaine clé de l'industrie technologique.

D'après les experts, près de 20 participants ont déjà été recrutés par des entreprises leaders dans le domaine de la conception de circuits intégrés, telles que Marvell, Synopsys, FPT, Faraday et Samsung. En outre, plusieurs autres ont reçu des bourses pour poursuivre leurs études postuniversitaires à l'étranger, preuve de la qualité et de la pertinence de la formation dispensée.

Selon le NIC, ce modèle de formation collaboratif entre l'État, les universités et les entreprises pourrait permettre de former environ 540 ingénieurs en conception de circuits intégrés chaque année. En déployant ce système dans dix autres établissements et localités, le Vietnam pourrait former plus de 5.000 ingénieurs de haute qualité par an. D'ici 2030, l'objectif est de former au moins 25.000 ingénieurs en conception de circuits intégrés, portant l'objectif global de 15.000 ingénieurs à un total tout à fait atteignable de 50.000 dans l'industrie des semi-conducteurs.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a souligné l'importance cruciale du développement de programmes de formation en conception de circuits intégrés pour permettre au Vietnam de maîtriser les technologies de pointe dans l'industrie des semi-conducteurs. "C'est une étape essentielle pour valoriser le potentiel humain du Vietnam dans le cadre de la stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030. La coopération entre le gouvernement, les instituts de recherche, les universités et les entreprises constitue un levier sans précédent pour l'innovation technologique au Vietnam", a-t-il déclaré.

Truong Gia Binh, président du groupe FPT, a également souligné le potentiel considérable des ressources humaines vietnamiennes dans le secteur des semi-conducteurs. Il a évoqué le fait que de nombreux Vietnamiens considérés aux États-Unis comme des "héros" dans le domaine de la conception de puces, se regroupent pour créer des startups, tandis que les grandes entreprises vietnamiennes concrétiseront ces projets.

"Nous avons besoin de nombreux talents pour contribuer à la conception de puces. Tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui ont une mission essentielle : celle de pionniers dans l'industrie des semi-conducteurs. J'espère que nous pourrons ensemble accomplir cette mission et faire progresser l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam", a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie de clôture, les représentants des entreprises et des universités ont vivement encouragé le gouvernement à approuver rapidement un projet de développement des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs, afin de ne pas manquer cette opportunité unique de s'intégrer à cette industrie stratégique.

Thao Nguyên/CVN