Pour faire du Vietnam un point lumineux sur la carte mondiale de l'intellignce artificielle

Le Vietnam dispose d'avantages uniques pour devenir un leader de l'innovation en matière d'IA en Asie du Sud-Est et au-delà, a déclaré Nguyên Duc Toàn, directeur national de Google Cloud, lors du Sommet de l'intelligence artificielle - GenAI Summit 2024, qui s'est ouvert à Hô Chi Minh-Ville le 18 août.

Photo : VNA/CVN

Pour que le Vietnam devienne un point lumineux sur la carte mondiale de l'IA, il est nécessaire d'avoir une collaboration concertée entre les universités, les entreprises et le gouvernement pour construire un écosystème d'IA robuste, selon les experts.

Le Vietnam devrait avoir besoin de 100.000 experts de l'IA supplémentaires au cours des cinq prochaines années pour répondre à la demande croissante du marché. Et l'analyse des opportunités et des défis lors du GenAI Summit 2024 aide le Vietnam à saisir et à promouvoir ses avantages.

Les experts en IA ont déclaré que le Vietnam dispose d'avantages significatifs dans le développement de l'IA grâce à ses conditions de marché favorables, à ses ressources humaines abondantes et à un écosystème de startups dynamique. Cependant, il est confronté à des défis liés aux faibles coûts de main-d'œuvre et à la nécessité d'investir dans l'éducation et la formation en IA pour accroître la compétitivité.

Selon Lê Viêt Quôc, expert chez Google, le gouvernement vietnamien a mis en place de nombreuses politiques visant à encourager l'entrepreneuriat et l'investissement dans la technologie, créant ainsi un environnement propice à la prospérité et à la compétitivité des entreprises d'IA sur le marché international.

Sur le plan international, le Vietnam a coopéré avec de grands groupes technologiques comme Google, qui a promis d'accorder 40.000 bourses par le biais de son programme Google Career Certificates afin d'équiper la jeune génération vietnamienne de compétences en IA.

En outre, Google s'est également engagé à former 200 startups vietnamiennes dans des domaines liés à l'IA via son programme Google AI Startups Masterclass. Cette initiative vise non seulement à développer une main-d'œuvre de haute qualité, mais également à créer des opportunités importantes pour les startups du secteur de l'IA.

L'écosystème des startups vietnamiennes a attiré plus d'un milliard de dollars d'investissements en 2023. Sa croissance rapide a atteint un niveau comparable à celui de Singapour et de la Malaisie.

VNA/CVN