Vietnam et EAU fixent un objectif de 10 milliards d’USD d'échanges commerciaux

Le Premier ministre Pham Minh a proposé de concrétiser les accords signés entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) et de signer un accord de partenariat économique intégral pour porter bientôt le commerce bilatéral à 10 milliards d’USD, en rencontrant, le 28 octobre à Abou Dabi, le ministre émirati de l'Économie, Abdulla bin Touq Al Marri.

Cette rencontre s’est tenue dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh aux EAU.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les EAU pour leurs réalisations au cours de ces dernières années et leur organisation réussie de la COP28.

Il a déclaré que le Vietnam était dans un processus de restructuration économique pour un développement rapide et durable basé sur les sciences, les technologies, la créativité et l'innovation, le développement de l'économie numérique, verte et circulaire, l’économie du partage, l’économie de la connaissance. Il a donc invité les EAU à partager leurs expériences et à promouvoir leur coopération avec le Vietnam dans ces domaines.

Il a hautement apprécié le rôle et les contributions importantes du ministre de l'Économie, Abdulla bin Touq Al Marri, dans la promotion des relations bilatérales, notamment dans l’achèvement des négociations sur l’accord de partenariat économique intégral (CEPA).

Il a appelé les deux parties à intensifier leur coopération et à partager des expériences pour renforcer la connectivité des deux économies et créer des percées dans leur coopération économique, ainsi qu’à multiplier les événements de promotion du commerce et de l’investissement, à développer les échanges entre les deux peuples, à ouvrir des lignes aériennes directes…

Le chef du gouvernement a également proposé aux EAU de favoriser les importations de produits d’excellence vietnamiens tels que produits agricoles et aquatiques, fruits et légumes frais, aliments transformés, de promouvoir la coopération et soutenir le développement de l’industrie halal au Vietnam.

De son côté, le ministre Abdulla bin Touq Al Marri a hautement apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années. Il a déclaré être très intéressé pour en savoir plus sur les politiques économiques du Vietnam, affirmant que les EAU attendaient avec impatience la signature du CEPA et voulaient dynamiser la coopération pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'accord.

Il a ajouté que les EAU souhaitaient organiser une grande conférence sur l'investissement au Vietnam avec la participation de grandes sociétés régionales et internationales et d'orateurs prestigieux pour promouvoir la coopération économique et attirer des investissements émiratis et d’autres pays du monde entier au Vietnam.

Saluant cette initiative, le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement et les agences compétentes de travailler avec les organes compétents des EAU pour organiser cet événement.

