Le commerce Vietnam - Philippines avoisinerait 8,5 milliards d'USD en 2024

Photo : VNA/CVN

Le commerce bilatéral devrait franchir pour la première fois la barre des 8 milliards d'USD, et le Vietnam s’attend à enregistrer un solde positif de plus de 3 milliards d'USD, a-t-il indiqué.

Au cours des neuf premiers mois cette année, les importations et les exportations entre les deux pays ont atteint près de 6,5 milliards d'USD, soit une augmentation de plus de 20% sur un an.

Parmi les 35 produits vietnamiens d’exportation vers les Philippines de janvier à fin septembre, le riz a bondi de 53,3%, le café de 120,7%, le poivre de 37,6%, les engrais de 21,6%, les produits sidérurgiques de 71,2%, les téléphones et composants de 42,8%, et les appareils photo, caméscopes et composants de 64,6%.

Entre-temps, plusieurs produits ont vu leur croissance à l’export se ralentir par rapport à la même période de 2023, dont les produits aquatiques (21,2%), les aliments pour animaux et les matières premières (15,6%), le papier et les produits en papier (19,3%), les produits céramiques (17,2%), et le clinker et le ciment (15,7%).

En particulier, le riz, principal produit d’exportation du Vietnam vers le marché philippin, a maintenu sa forte dynamique de croissance, atteignant 1,98 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois cette année, représentant 42,86% des des exportations vietnamiennes vers les Philippines.

Au cours des mois restants de 2024, les importations de riz des Philippines devraient continuer à augmenter en raison d’une demande de consommation intérieure plus forte, tandis que la récolte de fin d’année des Philippines a été endommagée par des catastrophes naturelles.

VNA/CVN