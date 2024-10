Les échanges commerciaux avec le Moyen-Orient et l’Afrique en hausse

Une rencontre B2B (Business to Business) entre des entreprises vietnamiennes et arabes s’est tenue jeudi 24 octobre à Hanoï pour rechercher des moyens de promouvoir le commerce et l’investissement bilatéraux.

Photo : DĐDN/CVN

Dans son discours d’ouverture, Trân Thanh Hai, directeur général adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, a noté que le Vietnam s’intègre de plus en plus dans l’économie mondiale avec 17 accords de libre-échange (ALE) signés.

Dans son processus de développement économique, le Vietnam accorde une grande importance à l’attraction et à l’utilisation efficace des investissements directs étrangers (IDE). Le gouvernement vietnamien a mis en œuvre diverses mesures pour améliorer son climat des investissements et faciliter l’activité des entreprises étrangères dans le pays, a-t-il indiqué.

Ces efforts, ainsi que des mesures efficaces d’attraction des IDE, ont considérablement stimulé les flux d’IDE dans le pays, atteignant 438,7 milliards d'USD à la fin 2023, ce qui le positionne parmi les 20 premiers pays au monde en termes d’attraction des IDE, a-t-il fait savoir.

Le potentiel commercial du Vietnam, ses politiques et mécanismes favorables et ses réalisations socio-économiques ont fait du pays un partenaire important en Asie pour les pays du Moyen-Orient. Cependant, à l’heure actuelle, les investissements en provenance de la région arabe représentent moins de 1% des projets d’IDE au Vietnam, les capitaux ne représentant que 0,21% stock total d’IDE, a-t-il noté.

Parallèlement, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les pays arabes du Moyen-Orient et d’Afrique a continué de se développer positivement, les échanges bilatéraux ayant plus que décuplé depuis 2005, passant de 2 milliards d'USD en 2005 à 20,8 milliards d'USD l’année dernière.

Photo : VNA/CVN

Selon le responsable, la coopération dans ces domaines dispose d’un potentiel important grâce aux avantages et aux besoins complémentaires des deux parties dans des domaines tels que l’énergie, les infrastructures, l’immobilier, le tourisme, l’industrie et la transformation.

À l’heure actuelle, les exportations du Vietnam vers le Moyen-Orient et l’Afrique se concentrent principalement sur des produits tels que le riz, le café, le poivre et les produits aquatiques, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il restait une marge de manœuvre suffisante pour que le pays puisse expédier des vêtements, des chaussures, des appareils électroniques et des articles ménagers vers ces marchés, en particulier ceux qui comptent une population jeune et une classe moyenne en pleine croissance.

Au contraire, le Vietnam peut importer du pétrole, du gaz naturel et des produits pétrochimiques du Moyen-Orient pour répondre aux besoins de développement économique national.

En outre, les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont une forte demande d’aliments halal importés en raison des limites de leur production agricole. Avec une population musulmane dépassant les 40%, leur consommation de produits halal, en particulier d’aliments transformés, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, ne cesse d’augmenter.

Dans les secteurs de la logistique et du transport maritime, le Vietnam, avec sa position stratégique, a le potentiel de devenir une plaque tournante pour le transit de marchandises entre l’Asie et le Moyen-Orient, a poursuivi Trân Thanh Hai.

Il a ajouté que la collaboration avec les principales entreprises de logistique de la région, telles que DP World, un centre d’affaires de premier plan du Moyen-Orient situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, renforcera l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et améliorera les connexions entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Bassam Tabajah, président du forum des entrepreneurs arabes, a déclaré que les pays arabes ont obtenu de nombreuses réalisations au cours des dernières années, en particulier dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les infrastructures et la technique, et qu’ils souhaitent étendre davantage ce succès au Vietnam.

L’industrie halal offre des opportunités et un potentiel considérables, et les pays arabes espèrent coopérer plus étroitement avec les entreprises vietnamiennes et renforcer les partenariats dans de nombreux autres domaines comme les infrastructures, l’exportation et l’importation, a-t-il déclaré, souhaitant une coopération fructueuse dans les temps à venir.

VNA/CVN