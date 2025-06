Apple : les travailleurs vietnamiens s’adaptent bien à l’innovation

Les travailleurs vietnamiens profitent toujours des opportunités de formation et d’évolution professionnelles. Ils ont de la passion dans leur travail et aiment l’innovation, a déclaré Sarah Chandler, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement et de l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement.

>> Tô Lâm s'engage à créer un environnement propice aux sociétés américaines

>> Le Vietnam s’attend à de grandes opportunités d’affaires selon Forbes

Photo : Apple/CVN

Récemment, Apple a annoncé l’extension des programmes de formation, de renforcement des compétences et de perfectionnement à l’intention des travailleurs dans sa chaîne d’approvisionnement au Vietnam. Il s’agit de véritables opportunités d’acquérir de nouvelles compétences techniques et organisationnelles pour le personnel faisant partie de sa chaîne logistique.

La société américaine envisage d’organiser plus de 45 cours de formations techniques à destination des travailleurs vietnamiens d’ici la fin de cette année, soit près du double des années précédentes. Ces cours portent essentiellement sur les compétences de production intelligente, d’automatisation et de programmation informatique.

Cela témoigne de la détermination d’Apple à développer une chaîne d’approvisionnement durable et une main-d’œuvre hautement qualifiée au Vietnam.

Apple espère que les travailleurs vietnamiens prendront part à de nouvelles opportunités d’apprentissage, allant de la formation à l’encadrement jusqu’aux certifications techniques, en passant par les cours abordant le codage, la robotique ou encore les principes fondamentaux de la fabrication avancée, y compris la fabrication respectueuse de l’environnement.

Ces nouvelles initiatives s’inscrivent dans la continuité de l’engagement de longue date d’Apple visant à investir dans les personnes travaillant sur sa chaîne logistique et à promouvoir les bonnes pratiques de fabrication dans le monde entier.

À ce jour, les programmes de formation mis en place par Apple à destination du personnel de ses fournisseurs ont bénéficié à des millions de personnes, dont les travailleurs vietnamiens.

Photo : Globe/CVN

"Les travailleurs vietnamiens sont créatifs, innovants et motivés"

"Ce qui m’impressionne beaucoup, c’est que les travailleurs vietnamiens sont créatifs, innovants et motivés. Ils se passionnent pour leur travail et sont toujours en quête d’apprentissage et de développement personnel", a déclaré Sarah Chandler, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement et de l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement.

Beaucoup d’entre eux ont rapidement acquis des connaissances et compétences avancées grâce aux formations proposées par Apple, et ont été promus à des postes plus importants, tels que chef d’une ligne de production, après seulement quelques mois de travail. Certains autres ont pu créer leurs propres applications et sont devenus développeurs de l’App Store après avoir suivi des cours de programmation, a-t-elle ajouté.

En plus des compétences professionnelles, les programmes de formation d’Apple se concentrent également sur les compétences techniques avancées, le développement du leadership, ou encore l’éducation à la santé.

Selon Sarah Chandler, l’esprit d’apprentissage et de créativité permet à la main-d’œuvre vietnamienne de mieux s’adapter à la demande de plus en plus croissante des employeurs. Plusieurs ont débuté comme simples ouvriers, puis ont réussi à occuper des postes plus importants au sein des usines d’Apple, comme techniciens en robotique ou ingénieurs en développement d’applications. C’est la raison pour laquelle Apple a mis l’accent sur le développement des formations en programmation informatique pour accroître le taux d’automatisation dans ses usines de production et améliorer la capacité de création des applications mobiles.

En particulier, Apple a accordé de l’importance à la mise en œuvre des politiques visant à favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des personnes handicapées et à lever les obstacles à leur recrutement par les entreprises impliquées dans sa chaîne d’approvisionnement au Vietnam.

Elle a organisé de nombreux programmes de formation professionnelle pour les travailleurs handicapés et accompagné ses entreprises partenaires vietnamiennes dans le recrutement, la formation et l’embauche de ces travailleurs à des postes adaptés.

Photo : BĐT/CVN

Actuellement, plusieurs entreprises sont impliquées dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple au Vietnam, dont les noms les plus connus sont Foxconn, Compal Electronics, Lens, BYD, Goertek, Innovation et Yuto. Ces dernières sont chargées de l’assemblage des produits finis et de la fabrication des composants des iPad, MacBook, AirPods ou encore Apple Watch.

Selon une liste publiée par Apple en avril 2024 (Supplier List), le Vietnam a connu la plus forte augmentation du nombre d’usines partenaires d’Apple en Asie du Sud-Est, qui est passé de 27 à 35 au cours de la période de 2022 à 2023. À l’échelle mondiale, le Vietnam se classe au 4e rang dans la liste.

Selon les données publiées par l’International Data Corporation (IDC), Apple est aujourd’hui le troisième fournisseur de téléphones intelligents le plus vendu au Vietnam, derrière Oppo et Samsung. Le Vietnam est, quant à lui, une base de production importante pour Apple alors que le groupe cherche à diversifier son assemblage de produits en dehors de la Chine.

Apple a créé des opportunités d’apprentissage et de développement, de gestion de la santé et de développement de nouvelles compétences en leadership pour les communautés locales. Depuis 2019, plus de 38.000 personnes au Vietnam participent à des programmes d’éducation à la santé destinés aux employés des fournisseurs d’Apple.

NDEL/VNA/CVN