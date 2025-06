Le chef du Parti reçoit le président des affaires mondiales du groupe Qualcomm

>> L’américain Qualcomm ouvre un pôle d’IA au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à ses relations avec les États-Unis, et souhaite renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, l’innovation, les sciences et technologies, l’éducation et la formation.

Il a salué les investissements fructueux de Qualcomm au Vietnam, et a encouragé le groupe à poursuivre et élargir ses projets, notamment dans les secteurs des hautes technologies, de l’intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs et des infrastructures numériques. Il a également appelé à un renforcement du transfert de technologies et de la coopération avec les entreprises vietnamiennes pour favoriser le développement des ressources humaines et l’intégration à la chaîne de valeur mondiale.

Le dirigeant vietnamien a exprimé son souhait que Qualcomm et les entreprises américaines soutiennent les négociations bilatérales en cours, contribuant à une coopération économique stable et durable, dans l’intérêt des peuples et des entreprises des deux pays. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de devenir d’ici 2030 un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec une industrie moderne, et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Alex Rogers a annoncé le lancement d’un centre de recherche et développement en IA à Hanoï – l’un des trois centres R&D de Qualcomm hors des États-Unis. Il a souligné le potentiel du Vietnam dans le domaine de l’IA, grâce à une main-d’œuvre hautement qualifiée, et a affirmé être prêt à coopérer avec les partenaires vietnamiens pour développer un écosystème des semi-conducteurs et de l’IA.

Il a salué l’engagement du Vietnam en faveur d’un environnement propice aux affaires. Il a également espéré que les discussions commerciales entre les deux pays aboutiraient prochainement à des résultats concrets au bénéfice de leurs entreprises et populations.

VNA/CVN