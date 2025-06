Les flux d’IDE vers le Vietnam atteignent 18,4 milliards de dollars en cinq mois

Photo : VNA/CVN

Pendant cette période, 672 projets opérationnels ont fait l’objet d’ajustements de capital, soit une augmentation de 27,8%. Le montant total de capital additionnel a atteint près de 8,51 milliards de dollars, soit multiplié par 3,4 par rapport à la même période de l’année dernière.

Par ailleurs, les investisseurs étrangers ont réalisé 1.358 opérations d’apport de capital et d’achat d’actions, en hausse de 6,6%, pour un montant total de 2,85 milliards de dollars, soit 1,8 fois plus qu’à la même période de l’an dernier.

Selon la FIA, les flux d’investissements étrangers au Vietnam continuent de progresser, malgré les nombreuses fluctuations de l’économie mondiale.

Photo : VNA/CVN

Les IDE se sont répartis dans 52 provinces et grandes villes. Hanoï s’est imposée comme la première destination, attirant plus de 3,2 milliards de dollars, représentant 17,6% du total des IDE, près de 2,8 fois plus qu’à la même période l’an dernier.

La province de Bac Ninh est arrivée en deuxième position avec près de 2,7 milliards de dollars, représentant 14,8% des IDE, soit une augmentation de plus de 2,5 fois en variation annuelle.

Hô Chi Minh-Ville s’est classée troisième avec 2,58 milliards de dollars, représentant 14,1% du total, en hausse de près de 2,5 fois sur un an.

De janvier à mai, les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs économiques du pays. Le secteur des industries manufacturières est arrivé en tête avec plus de 10,39 milliards de dollars, représentant 56,5% du total des IDE, en hausse de 31,8% en glissement annuel.

Le secteur immobilier a occupé la deuxième place avec plus de 4,99 milliards de dollars. Les activités professionnelles, les sciences et technologies, ainsi que le commerce de gros et de détail, ont attiré respectivement près de 1,02 milliard de dollars et 596,8 millions de dollars.

VNA/CVN