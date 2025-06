Vers une marque forte du café vietnamien : cap sur la transformation industrielle

>> Dak Lak accueille une conférence internationale sur le commerce du café

>> Valorisation du café vietnamien

>> Café vietnamien : une évolution vers la qualité et la durabilité

Photo : VNA/CVN

On constate une ouverture croissante du marché mondial du café au café transformé vietnamien, notamment vers l’Union européenne, principal marché pour ce produit.

Les exportations vietnamiennes vers l’UE sont principalement constituées de café vert, tandis que les produits à base de café transformé ne représentent qu’environ 12%. Par conséquent, malgré l’importance des volumes exportés, la marque de café vietnamienne reste peu connue dans l’UE. Les entreprises vietnamiennes de café transformé rencontrent encore des difficultés pour développer leurs marques et exporter directement vers ce marché.

Le café exporté et reconnu sur le marché international provient actuellement majoritairement de marques étrangères implantées au Vietnam. Ces entreprises importent du café brut vietnamien, qu’elles moulent et transforment en cafés aux arômes uniques et de haute qualité, à destination du marché local et de l’exportation.

Par conséquent, selon le Département des marchés euro-américains, il est essentiel de bâtir une marque forte pour le café vietnamien.

La course aux investissements dans les usines de transformation

Photo : baodautu.vn/CVN

Le Vietnam ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de café de 8 à 10 milliards de dollars cette année. Cet objectif sera atteint en se concentrant sur la transformation en profondeur et la montée en gamme au sein des chaînes de valeur.

En ligne avec cette ambition, l'Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA) a récemment dévoilé l'un de ses deux principaux objectifs d'ici 2030 : accroître les exportations de café instantané, torréfié et moulu et cibler un chiffre d'affaires de 5 à 6 milliards de dollars pour ces produits transformés.

Actuellement, de nombreuses entreprises du secteur, y compris celles à capitaux étrangers, intensifient leurs investissements dans la construction d'usines de transformation au Vietnam, signalant une tendance forte vers une production à plus haute valeur ajoutée.

En avril dernier, Nestlé Vietnam a annoncé un investissement de près de 1.900 milliards de dôngs (72,92 millions de dollars) pour l’agrandissement de l’usine Nestlé de Tri An à Dông Nai, portant le total des investissements du groupe au Vietnam à plus de 20.000 milliards de dôngs. Il s’agit non seulement de l’une des usines de transformation de café les plus modernes de Nestlé, mais aussi d’un site créant de la valeur ajoutée pour les produits agricoles vietnamiens, propulsant le café du pays sur la scène mondiale.

Trung Nguyên Legend, fleuron de cette industrie, a lancé la construction de son usine Energy Coffee à Buôn Ma Thuôt (Dak Lak). Représentant un investissement de plus de 2.000 milliards de dôngs, cette installation est la cinquième du groupe au Vietnam et la deuxième dans la province de Dak Lak, renforçant ainsi sa capacité de production.

Highlands Coffee n'est pas en reste, ayant inauguré une usine de torréfaction de 500 milliards de dôngs à Bà Ria-Vung Tàu. Dotée d'une technologie allemande de pointe et respectant les normes de qualité internationales, cette usine vise une capacité impressionnante de 75.000 tonnes par an.

Par ailleurs, la société par actions Phuc Sinh prévoit de débuter la construction d'une usine de 500 milliards de dôngs, dont l'achèvement est programmé pour 2026. Selon Phan Minh Thông, son président, cette nouvelle usine appliquera des normes de traitement haut de gamme, avec pour objectif clair d'accéder directement aux marchés exigeants européen et japonais.

Intimex, un acteur majeur et régulièrement classé parmi les trois premiers exportateurs de café du Vietnam, est en passe de renforcer sa position. Son usine de café instantané située à Binh Duong tourne actuellement à pleine capacité, produisant 4.000 tonnes par an. Forte de ce succès, l'entreprise envisage un second investissement significatif pour doubler sa capacité de production, la portant à 8 000 tonnes annuelles. Cette expansion s'inscrit dans l'ambition affirmée d'Intimex de devenir le leader national de l'exportation de café instantané.

VNA/CVN