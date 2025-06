Sun Group obtient une licence pour exploiter Sun PhuQuoc Airways

Cette licence permet à Sun PhuQuoc Airways (SPA) d’opérer selon un modèle commercial traditionnel de services complets, avec des normes de qualité élevées, tout en intégrant un modèle de vols charters. Avec Phu Quoc comme hub central, Sun PhuQuoc Airways vise à relier cette île (également connue sous le nom d’île aux Perles) aux principaux centres économiques et touristiques du Vietnam, tels que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang, ainsi qu'à d'autres grandes villes du pays.

À l’international, SPA ambitionne de connecter Phu Quoc aux grandes métropoles et destinations touristiques phares d’Asie, notamment au Japon, en République de Corée, en Chine, ainsi qu’à d’autres marchés régionaux prometteurs. Au-delà des destinations déjà populaires, la compagnie entend également desservir des marchés touristiques inexploités mais à fort potentiel, actuellement dépourvus de liaisons aériennes directes avec Phu Quoc, tels que la Russie, l’Europe orientale, l’Asie centrale, le Moyen-Orient et l’Océanie…

D'une durée d'exploitation totale de 50 ans, le projet bénéficie d’un investissement de 2.500 milliards de dongs (environ 98,81 millions de dollars), dont 1.000 milliards proviennent de fonds propres de l’investisseur. Le principal centre d’exploitation de la compagnie sera situé à l’aéroport international de Van Don, dans le district de Van Don, province de Quang Ninh (Nord).

Sun PhuQuoc Airways est actuellement en négociation avec Boeing pour l’acquisition d’avions. Dans un premier temps, la compagnie exploitera des avions à fuselage étroit tels que Airbus A320, A321, notamment l’A321neo.

L’A321neo, avion monocouloir de nouvelle génération, se distingue par son efficacité énergétique et sa capacité d’accueil flexible. Équipé de moteurs de dernière génération et de dispositifs d’extrémité d’aile Sharklet™ avancés, l’appareil permet une réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ par siège pouvant atteindre 20 %, avec une autonomie allant jusqu’à 7.400 km. Il s’agit du modèle le plus long de la famille A320, pouvant accueillir jusqu’à 244 passagers.

Ces caractéristiques font de l’A321neo un choix stratégique pour les compagnies aériennes recherchant à la fois performance opérationnelle et confort pour les passagers, particulièrement adapté aux vols intérieurs et aux lignes internationales de moyenne distance.

La période de mars à décembre 2025 a été désignée comme phase de préparation des investissements, centrée sur la constitution des équipes, la mise en place des infrastructures techniques et la finalisation des procédures réglementaires. Sous réserve de conditions favorables, Sun PhuQuoc Airways prévoit de lancer la vente de billets d’ici fin octobre 2025 et d’effectuer son vol commercial inaugural dans la foulée.

Lors de la délivrance de sa licence, Sun PhuQuoc Airways avait déjà franchi plusieurs étapes essentielles, telles que la définition de son modèle opérationnel, la standardisation des protocoles de sécurité, et la mise en place d’un cadre complet de gestion des ressources humaines.

L’émergence de Sun PhuQuoc Airways coïncide avec l’essor de Phu Quoc en tant que destination touristique de premier plan en Asie. L’île a d’ailleurs été désignée comme l’une des meilleures nouvelles destinations mondiales en 2025 par de nombreuses agences de voyages internationales.

Sun PhuQuoc Airways s’est donné pour mission de relier l’île aux Perles au reste du monde et d’amener le monde à Phu Quoc. Son modèle de réseau en étoile, centré sur Phu Quoc, proposera des liaisons directes avec les grandes villes nationales et internationales, tout en explorant des marchés touristiques prometteurs encore inaccessibles en vol direct.

Élément stratégique de l’écosystème intégré du Sun Group à Phu Quoc, la nouvelle compagnie aérienne facilitera l’accès à une vaste gamme d’expériences : complexes hôteliers, divertissements, restauration et spectacles développés par le groupe, assurant un voyage fluide du ciel à la terre.

Dang Minh Truong, président du conseil d’administration du Sun Group, a déclaré : « Sun PhuQuoc Airways représente un pilier stratégique de notre vision : bâtir un écosystème de classe mondiale pour le tourisme, les complexes hôteliers, les loisirs et l’aviation. Nous ne créons pas simplement une compagnie aérienne accessible à tous ; nous inaugurons une nouvelle manière de concevoir le voyage : faire de chaque vol un prolongement naturel des vacances, où émotions, identité vietnamienne et standards de service internationaux prennent leur envol ».

L’octroi officiel de la licence à Sun PhuQuoc Airways intervient à un moment stratégique, alors que Phu Quoc accélère ses préparatifs pour accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2027, un événement majeur qui réunira des milliers de délégués, dirigeants et chefs d’entreprise issus des 21 économies membres de l’APEC.

Dans ce contexte, le lancement d’une compagnie aérienne basée localement ne contribuera pas seulement à désengorger le trafic, mais constituera aussi une passerelle essentielle pour accueillir les visiteurs internationaux dans une destination que Travel & Leisure a classée comme la deuxième plus belle île du monde, juste après les Maldives.

L’arrivée de cette nouvelle compagnie aérienne va bien au-delà de l’augmentation des capacités du marché aérien : elle symbolise un changement de paradigme, passant du simple « transport aérien pratique » à une véritable « aviation de loisirs », une tendance montante dans les marchés touristiques les plus innovants de la région.

Face à la demande croissante de la nouvelle génération de voyageurs, Sun PhuQuoc Airways marque une avancée audacieuse. Plus qu’un simple décollage, la compagnie entend redéfinir l’expérience du vol grâce à son concept d’« aviation de loisirs », où les vacances commencent dès les airs.

