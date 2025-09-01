Cérémonie d’annonce de la décision d’amnistie à la prison de Phu Son 4

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a assisté lundi 1er septembre à la cérémonie d’annonce de la décision d’amnistie du président de l’État (la deuxième phase en 2025) à la prison de Phu Son 4, dans la province de Thai Nguyên (Nord).

>> L’amnistie de la Fête nationale témoigne de la politique humaine du Vietnam

>> Approbation de la liste d’amnistie présidentielle pour la Fête nationale

435 détenus de cette prison ont bénéficié de l’amnistie à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

S’exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, également président du Conseil consultatif d’amnistie 2025, a souligné la profonde signification humanitaire de cette décision, alors que le pays célèbre le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et la Fête nationale.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que cette amnistie reflète la supériorité du régime politique vietnamien, ancrée dans la longue tradition de compassion du pays.

Depuis 2009, plus de 90.000 prisonniers ont été libérés grâce à des amnisties. Le taux de récidive était extrêmement faible, seulement 0,13% des personnes graciées en 2024 ayant commis de nouveaux délits.

Cela témoigne de l’efficacité de l’éducation et de la réinsertion des détenus, ainsi que des politiques de soutien à leur réinsertion sociale, a-t-il souligné.

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale, le président de la République a signé le 3 juillet une décision approuvant la deuxième phase de l’amnistie de cette année.

Après un examen attentif par le Conseil consultatif d’amnistie, le ministère de la Sécurité publique et d’autres organismes compétents, le ched de l’Etat a rendu deux décisions les 29 et 31 août, accordant la libération anticipée à 14.020 détenus et la grâce à cinq autres dont la peine avait été suspendue ou reportée.

Félicitant les personnes libérées à Phu Son 4, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh leur a rappelé que l’amnistie n’était que le début d’un nouveau voyage. Il a reconnu que des défis les attendaient – préjugés, difficultés économiques et tentations potentielles –, mais s’est dit confiant que les compétences et la détermination acquises en prison les aideront à reconstruire leur vie.

« Laissons les erreurs du passé derrière les portes de cette prison », a-t-il déclaré, exhortant les détenus libérés à mener une vie utile, à regagner la confiance de leurs familles et à devenir des citoyens responsables. « Rien n’est plus précieux que les retrouvailles familiales, et rien n’apporte plus de joie que de vous voir vivre honnêtement et contribuer à la société. »

Pour ceux qui ne bénéficient pas de cette mesure de clémence, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a affirmé que la politique de clémence du Parti et de l’État reste ouverte à tous ceux qui manifestent un repentir sincère et aspirent à l’amélioration. – VNA