Motos-taxis à 0 dông : le voyage du partage

Depuis la répétition générale du défilé national commémoratif de la Fête nationale, tenue le 30 août, quand la capitale s’animait en vue de la célébration ses 80 ans d’histoire, de jeunes volontaires enfourchent leurs motos pour offrir des trajets gratuits, transformant de simples kilomètres en gestes de solidarité.

>> Hô Chi Minh-Ville accélère vers une mobilité verte

>> 80 ans de marche pour l’Indépendance, la Liberté et le Bonheur

>> Le Vietnam a forgé une histoire dont il peut être fier

Dans cette effervescence où chaque rue se pare de drapeaux et de fleurs, une autre image s’impose : celle de ces “motos-taxis à 0 dông”, qui, bien avant le lever du jour, se sont mis en route pour relier les cœurs.

À 03h00 du 30 août, jour de la répétition générale du défilé militaire, alors que les rues de Hanoï sommeillaient encore, un groupe de jeunes volontaires s’est rassemblé au point de rendez-vous, 1 rue Trích Sài, quartier de Tây Hô, Hanoï.

Pas de drapeaux flamboyants, pas de banderoles ostentatoires, seulement de modestes motos prêtes à transporter gratuitement les personnes âgées, des enfants accompagnés de leurs parents, après le passage du défilé.

Les motos-taxis à 0 dông fendaient déjà la nuit. Fatigués, parfois malades, ils n’en démordaient pas : "Nous voulons juste que tout le monde arrive à bon port, à l’heure pour la cérémonie", confie Nguyên Tiên Dat, originaire de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) et employé d'une entreprise d’informatique à Hanoï.

Le 27 août, où la répétition préliminaire du défilé célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale, ils ne faisaient qu’une centaine de trajets ; aujourd’hui, près de 700 courses se succèdent pour transporter des nécessiteux venus de loin assister à la répétition générale du défilé militaire.

"Certains nous ont proposé de l’argent, de l’eau, des encas… Nous en sommes touchés, mais nous préférons refuser. L’objectif de ces navettes n’est pas de recevoir, mais de donner", explique Dat.

Alors que, dans d’autres endroits, certains n’hésitent pas à exiger plusieurs centaines de milliers de dôngs pour deux kilomètres à peine, ces chauffeurs ont choisi une autre voie : celle de la gratuité, du dévouement, sans rien attendre en retour.

Les drapeaux éclatants ne sont pas seuls à avoir recouvert le ciel de la capitale. À l’approche du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, l’atmosphère à Hanoï s’est faite encore plus chaleureuse, imprégnée de gestes simples mais profondément humains.

Au milieu du flot de gens affluant vers la capitale, l’image des “motos-taxis à 0 dông” a laissé une empreinte belle et durable dans le cœur du public.

Quand chaque tour de roue devient un geste de solidarité

"Ces trajets gratuits sont pour nous une manière de diffuser de l’énergie positive, d’apporter une petite contribution à l’embellissement de l’image de Hanoï - la ville qui nous a offert un travail, des amitiés et aussi la confiance en l’avenir", confie Nguyên Tiên Đat.

Après avoir assisté aux deux répétitions générales A80, les 21 et 24 août, le groupe a été témoin de la détresse des habitants face à la flambée des prix des motos-taxis : 100.000 dôngs pour un kilomètre, 150.000 dôngs pour deux, et parfois jusqu’à 300.000 dôngs pour seulement trois kilomètres.

Pour les personnes âgées ou les ménages modestes, ces sommes représentaient un fardeau non négligeable ; et pour les aînés aux jambes fatiguées, marcher plusieurs kilomètres était une épreuve insurmontable.

C’est de cette préoccupation qu’est née l’idée des “motos-taxis à 0 dông”. Le depuis plan fut prêt, et les trajets solidaires commencèrent officiellement le soir de répétition préliminaire du défilé célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale, le 27 août.

"Une goutte d’eau dans l’océan" mais qui réchauffe les cœurs

Lors de cette répétition nationale, le groupe composé de seulement 7 membres a effectué 137 trajets gratuits. Dans les rues bondées, les roues se sont mises en mouvement, ramenant des aînés jusqu’à leur domicile, ou transportant des enfants aux rires joyeux perchés derrière leurs parents.

"En voyant le sourire des anciens arrivés chez eux, en entendant l’excitation des enfants… toute la fatigue s’évapore. Chaque course semble porter avec elle la fierté nationale et le lien fraternel qui unit notre peuple", confie encore Tiên Dat.

Et il ajoute avec modestie : "Avec des millions de personnes venues à Hanoï, nos trajets ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais si un aîné souffre moins, si un enfant est épargné de la fatigue, alors nos efforts prennent tout leur sens".

Des “billets” au nom de l’humanité

Touchés par l’image de ces “chauffeurs” dévoués, nombreux sont les habitants qui ont voulu “payer” en offrant une bouteille d’eau, un petit gâteau, ou simplement une poignée de main chaleureuse.

Une femme d’âgée mûr, Nguyên Thi Tam, venue de la province de Hung Yên (Nord), s’est exclamée, émue : "C’est merveilleux ! L’amour de la Patrie vit en chaque Vietnamien, seulement il s’exprime de manières différentes. Ces jeunes ont fait quelque chose de vraiment significatif".

Venu pour la première fois à la capitale, le sexagénaire Lê Tâm, n’a pu retenir ses larmes : "Vous prolongez l’esprit de solidarité et d’attachement, c’est bien là l’humanité qui rayonne en ce jour de fête nationale".

La force de la simplicité se propage

Ce qui rend l’initiative précieuse, comme le souligne Nguyên Tiên Dat, c’est que le groupe n’agit pas pour se faire connaître, encore moins pour "voler le pain" de qui que ce soit. Il s’agit simplement de partager, d’un geste humaniste destiné à diffuser l’image d’une Hanoï accueillante, solidaire et pleine de chaleur humaine, aux yeux de ses habitants comme de ses amis étrangers.

Sans pancarte, ni slogan flamboyant, ces trajets modestes ont été affectueusement baptisés par les habitants : "Le voyage du partage" - une note de chaleur et d’humanité, résonnant au cœur de la symphonie éclatante de la fête nationale.

Texte : Thanh Tuê/CVN

Photos : NVCC/CVN