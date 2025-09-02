icon search
Politique
Policières d'élite au défilé des 80 ans

Détermination dans le regard, démarche impeccable : les policières des forces spéciales ont marqué les esprits lors du grand défilé du 2 septembre à Hanoï.

Fidèles à la devise "Pour la Patrie, pour le peuple", les policières des unités spéciales défilent avec assurance, témoignant de leur discipline et de leur engagement.
Regards fiers et uniformes impeccables, elles saluent la nation avec prestance.
Surnommées les "roses d'acier", elles symbolisent la force tranquille et le courage au féminin dans les rangs de la Police populaire.
Formées avec rigueur, elles sont prêtes à intervenir dans les missions les plus périlleuses : arrestations, lutte antiterroriste, libération d’otages.
Visages rayonnants des policières des unités spéciales lors du défilé.
Les "roses d’acier" avancent en rangs serrés, incarnant la maîtrise du combat et la résilience face aux défis sécuritaires.

Thao Nguyên - Vietnamplus/CVN

