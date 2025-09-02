Policières d'élite au défilé des 80 ans

Détermination dans le regard, démarche impeccable : les policières des forces spéciales ont marqué les esprits lors du grand défilé du 2 septembre à Hanoï.
|Fidèles à la devise "Pour la Patrie, pour le peuple", les policières des unités spéciales défilent avec assurance, témoignant de leur discipline et de leur engagement.
|Regards fiers et uniformes impeccables, elles saluent la nation avec prestance.
|Surnommées les "roses d'acier", elles symbolisent la force tranquille et le courage au féminin dans les rangs de la Police populaire.
|Formées avec rigueur, elles sont prêtes à intervenir dans les missions les plus périlleuses : arrestations, lutte antiterroriste, libération d’otages.
|Visages rayonnants des policières des unités spéciales lors du défilé.
|Les "roses d’acier" avancent en rangs serrés, incarnant la maîtrise du combat et la résilience face aux défis sécuritaires.
Thao Nguyên - Vietnamplus/CVN