Le Vietnam renforce les mesures face au typhon Nongfa

Le 30 août, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé le télégramme officiel N°153/CĐ-TTg du Premier ministre concernant la mobilisation des mesures de réponse au typhon Nongfa.

>> Typhon Kajiki : priorité à l’assistance et au relogement des sinistrés

>> Le bilan s’alourdit au Vietnam après le passage du typhon Kajiki

>> Après le typhon Kajiki, une dépression tropicale se dirige vers les côtes du Centre

Photo : Système vietnamien de surveillance des catastrophes naturelles

Le directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, Mai Văn Khiêm, a indiqué que dans l’après-midi du 30 août, le typhon Nongfa s’était affaibli en dépression tropicale et avait touché terre dans la zone allant du nord de Quang Tri au sud de Hà Tinh.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le typhon Nongfa se déplace rapidement à une vitesse de 20 à 25 km/h et devrait toucher les côtes des provinces de Hà Tinh à Quang Tri dans la soirée du 30 août, entraînant de fortes pluies de Thanh Hoa à Huê, avec de forts risques de crues soudaines, glissements de terrain et inondations. Son arrivée coïncide avec les préparatifs de la Fête nationale du 2 septembre.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre demande aux localités et aux organes compétents de suivre de près l’évolution du typhon, d’informer rapidement la population et d’organiser l’appel au retour des bateaux dans des abris sûrs ; de mettre en œuvre l’évacuation des habitants des zones dangereuses, d’interdire la présence des personnes sur les navires, cages flottantes et installations aquacoles lors du passage du typhon ; de préparer les forces et moyens nécessaires pour les opérations de secours, d’assurer la sécurité des barrages, réservoirs hydroélectriques et systèmes de digues ; de garantir la sécurité du réseau électrique, des télécommunications et maintenir la circulation des biens essentiels ; de mobiliser les forces armées pour assister les localités dans les opérations de secours en cas de nécessité ; de renforcer la diffusion d’informations via les médias afin que la population adopte des mesures de prévention appropriées...

Le Bureau du gouvernement est chargé de superviser et de rendre compte rapidement au Premier ministre et au vice-Premier ministre concerné.

VNA/CVN