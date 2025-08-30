Fête nationale : le périple touchant d'un ancien combattant

Avec seulement 3 millions de dôngs en poche, Nguyên Van Minh, invalide de guerre de 68 ans, a entrepris un voyage de 7 jours à Hanoï pour célébrer la Fête nationale. Son projet initial ? Dormir sur le trottoir.

Originaire de la commune de Binh Minh, dans la province de Quang Ngai (centre), et membre de l’ethnie Co, Nguyên Van Minh est arrivé à Hanoï le 27 août, sous une pluie battante. Ce jour-là, aux côtés de cinq autres anciens combattants, il a eu l’honneur inattendu d’être placé au premier rang pour assister aux répétitions du défilé militaire. "Je ne m’attendais pas à une telle priorité", confie-t-il, les yeux brillants d’émotion.

Avant la libération du Sud en 1975, M. Minh était guérillero dans sa région natale. Après la réunification, il a intégré l’armée régulière et a été affecté sur l’île de Ly Son, toujours dans la province de Quang Ngai. Blessé en 1980, il est rentré dans son village, marqué à jamais par les années de guerre.

Sa décision de venir seul à Hanoï surprend ses proches. Il l’explique avec une simplicité désarmante : "Je me considère comme plus chanceux que beaucoup de mes frères d’armes, qui n’ont pas survécu. Je voulais venir ici en leur nom, pour vivre ces jours de fête".

Ses enfants, inquiets, ont tenté de le dissuader. En vain. "Nous n’avions pas peur des bombes ni des balles. Pourquoi aurais-je peur de visiter la capitale aujourd’hui ?", leur répond-il avec malice.

Avec une petite valise, quelques vêtements et 3 millions de dôngs en poche, il prend la route vers Hanoï.

Le soir du 27 août, après les répétitions du défilé, ne pouvant se permettre une nuit à l’hôtel, il installe une tente sur le trottoir pour y dormir. Mais sa situation émeut un habitant du quartier, qui l’invite généreusement chez lui.

Là, M. Minh bénéficie d’un hébergement chaleureux, de repas partagés, et même de visites guidées. Son hôte et ses amis lui font découvrir la place Ba Dinh, le mausolée du Président Hô Chi Minh, et bien d’autres lieux emblématiques de la capitale.

"Au départ, je pensais visiter seulement quelques endroits à pied. Maintenant, je peux en voir tellement plus", se réjouit-il.

En arpentant une Hanoï parée de drapeaux et de décorations, entre immeubles modernes et trafic effervescent, il se sent un peu perdu. Mais une scène le bouleverse : deux enfants vêtus de t-shirts ornés du drapeau rouge à étoile jaune attirent son regard. Il s’arrête, les larmes aux yeux : "Je suis heureux de vous voir grandir dans la paix", leur murmure-t-il.

Touchée par son histoire, une Hanoïenne prénommée Thu Trang lui offre un billet d’avion pour son retour après les festivités du 2 septembre.

"Ce voyage a été plein de surprises. La capitale est dense, animée, pressée… mais j’ai rencontré tant de bonnes personnes", conclut-il, le cœur empli de gratitude.

