Le grand défilé célèbre l'unité, la volonté et la foi nationale

Le 2 septembre, sur la place Ba Dinh à Hanoï, un défilé militaire et civil a marqué avec solennité le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Un véhicule arborant l'emblème national de la République socialiste du Vietnam ouvre le cortège du grand défilé.
La place Ba Dinh, à Hanoï, vue du ciel lors de la parade solennelle célébrant les 80 ans de la Fête nationale.
Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’adresse à la nation à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.
Le président de la République, Luong Cuong, assiste au défilé militaire et civil marquant les 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.
Cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre à la place Ba Dinh à Hanoï.
Lors de l'événement.
Quinze canons tirent simultanément pour ouvrir le défilé maritimes et populaire célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.
Le véhicule portant le portrait du Président Hô Chi Minh.
Dirigeants, anciens dirigeants du Parti et de l'État, invités internationaux et délégués participent à la cérémonie du salut au drapeau.

