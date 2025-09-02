Le grand défilé célèbre l'unité, la volonté et la foi nationale

>> Hanoï rend hommage aux 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale
>> Discours : le chef du Parti s'adresse à la nation pour les 80 ans de la Fête nationale
>> Le chef du Parti appelle à l'unité pour concrétiser les ambitions
|Un véhicule arborant l'emblème national de la République socialiste du Vietnam ouvre le cortège du grand défilé.
|La place Ba Dinh, à Hanoï, vue du ciel lors de la parade solennelle célébrant les 80 ans de la Fête nationale.
|Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’adresse à la nation à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.
|Le président de la République, Luong Cuong, assiste au défilé militaire et civil marquant les 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.
|Cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre à la place Ba Dinh à Hanoï.
|Quinze canons tirent simultanément pour ouvrir le défilé maritimes et populaire célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.
|Le véhicule portant le portrait du Président Hô Chi Minh.
|Dirigeants, anciens dirigeants du Parti et de l'État, invités internationaux et délégués participent à la cérémonie du salut au drapeau.
Thao Nguyên - VNA/CVN