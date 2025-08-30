Le PM exige que les standards du train à grande vitesse soient finalisés rapidement

Le 30 août, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la permanence du gouvernement pour accélérer la mise en œuvre du projet de chemin de fer à grande vitesse sur l’axe Nord-Sud et de la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong (Nord).

Lors de la réunion, le Premier ministre a salué les efforts des ministères, organismes et des localités, mais a souligné que l’élaboration et la publication des normes, standards et réglementations concernant le chemin de fer à grande vitesse restaient lentes, malgré quatre directives déjà émises.

Il a demandé au ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec le ministère de la Construction et les organes compétents, de se baser sur la législation vietnamienne, les pratiques internationales et les normes ISO pour finaliser rapidement ces normes et standards ; et de les soumettre aux autorités compétentes s’il existe des questions au-delà de leur pouvoir de décision.

Pour la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, la Résolution de l’Assemblée nationale a fixé une vitesse de conception maximale de 160 km/h. Les organismes concernés doivent donc choisir la technologie la plus adaptée et élaborer les normes correspondantes.

Quant au projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud, conformément à la Résolution de l’Assemblée nationale qui a déterminé une vitesse de conception de 350 km/h, le Premier ministre a demandé de sélectionner la technologie la plus efficace et de construire le système normatif en conséquence.

Il a enfin exigé que ces normes et standards soient rendus publics afin de servir de base aux projets et à l’appel à l’investissement sous diverses formes (fonds publics, Partenariat public-privé ou autres ressources légales), et qu’ils soient finalisés rapidement pour permettre l’avancement des étapes suivantes.

