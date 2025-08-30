Défilé du 2 septembre : Hanoï assure un accueil digne et un dispositif sanitaire renforcé

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, la capitale s’apprête à accueillir plus de 6.500 délégués venus des autres 33 villes et provinces du pays.

Photo : VNA/CVN

Hanoï a ainsi mis en place un dispositif global pour assurer un accueil solennel, organisé et sécurisé. Les services municipaux sont mobilisés pour garantir l’hébergement, la restauration, la logistique, le déplacement, la santé et la sécurité.

Des préparatifs spécifiques sont menés pour accueillir les invités spéciaux, dont les Mères héroïnes, les invalides de guerre et les Héros des forces armées populaires, témoignant de la profonde gratitude.

Parallèlement, la ville lance des initiatives d’embellissement urbain et de valorisation culturelle, mobilisant notamment des volontaires pour assister les délégations et visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Avec cette préparation complète, Hanoï affirme sa volonté d’offrir un accueil digne, chaleureux et mémorable, contribuant au succès des grandes célébrations nationales.

Le 29 août, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a effectué une inspection du travail sanitaire à Hanoï au service de la Fête nationale.

Selon le rapport du Service de la santé de Hanoï, 34 équipes de garde ont été déployées. Les hôpitaux de la capitale se tiennent prêts avec 5 à 10 lits d’urgence et une équipe médicale accompagnée d’une ambulance, afin d’assurer la prise en charge des patients en cas de besoin. En matière de prévention épidémique, le Service de la santé a chargé le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hanoï de procéder à des opérations de désinfection sur 10 sites clés, ainsi qu’à des prélèvements de 59 échantillons d’eau dans 20 établissements de distribution, dont les résultats se sont révélés conformes aux normes.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre Trân Van Thuân a salué la préparation rigoureuse et la coordination efficace entre les organismes, demandant de renforcer la communication interservices et de mettre à jour régulièrement les informations d’assistance médicale pour le public.

Le matin du 30 août, sur la place Ba Dinh à Hanoï, les forces armées et civiles participant au défilé ont mené la répétition générale de niveau national, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, du permanent du Secrétariat du Parti, Trân Câm Tú, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

Le défilé officiel se tiendra le 2 septembre sur la Place Ba Dinh à Hanoï, en l’honneur du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam.

VNA/CVN