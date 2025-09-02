Le chef du Parti appelle à l'unité pour concrétiser les ambitions

Le 2 septembre au matin, une cérémonie solennelle s’est tenue sur la place historique Ba Dinh à Hanoï pour célébrer les 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, sous l’égide des plus hautes instances du Parti et de l’État.

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), une cérémonie solennelle s’est tenue le matin du 2 septembre sur la place historique Ba Dinh, à Hanoï. Organisée par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, la Présidence de l’État, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et la ville de Hanoï, cette célébration a marqué un moment fort de mémoire et d’unité nationale.

Dans l'atmosphère solennelle de la célébration, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a prononcé un discours au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Dans son discours, le chef du Parti a clairement rappelé qu'il y a 80 ans, sur la place historique Ba Dinh, notre cher Président Hô Chi Minh lisait solennellement la Déclaration d'Indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, premier État démocratique populaire d'Asie du Sud-Est, inaugurant une ère d'indépendance et de liberté pour le pays. Depuis ce moment historique, le peuple vietnamien s'est engagé dans une nouvelle voie : bâtir un gouvernement populaire, défendre la Patrie et conduire le pays à un pas résolu vers le socialisme, pour atteindre l'objectif d'un peuple riche et d'un pays fort, démocratique, équitable et civilisé.

Il a souligné : "En ce moment sacré, nous commémorons respectueusement nos ancêtres, exprimons notre infinie gratitude au grand Président Ho Chi Minh ; et rendons hommage à nos prédécesseurs révolutionnaires, des millions de compatriotes et de soldats qui se sont sacrifiés et dévoués pour l'indépendance, la liberté, la réunification de la Patrie et le bonheur du peuple".

Nous nous souviendrons toujours des contributions des mères vietnamiennes héroïques, des vétérans de guerre, des soldats blessés et malades, des familles de martyrs et des acteurs de la révolution ; et nous graverons dans nos cœurs le dévouement des travailleurs, des agriculteurs, des entrepreneurs, des intellectuels, des artistes, des personnes âgées, des jeunes, des femmes, des enfants, des compatriotes de toutes religions et de tous groupes ethniques, de nos compatriotes à l'étranger, de nos amis et des peuples progressistes du monde entier qui ont soutenu, soutenu et accompagné la juste cause révolutionnaire du peuple vietnamien au cours des 80 dernières années. La Patrie vietnamienne est la cristallisation d'une tradition millénaire de construction et de protection nationales, de fermeté, d'intelligence, de compassion et d'aspiration à l'élévation. Cet esprit a forgé la grande force de la Révolution d'Août, des deux longues guerres de résistance contre les colonialistes et les impérialistes, de la cause de la construction et de la défense pacifiques de la Patrie, et de la cause du renouveau, de l'intégration internationale et du développement national. Cette force vient du peuple, appartient au peuple et est pour le peuple ; c'est la force du grand bloc de solidarité nationale sous le glorieux drapeau du Parti communiste vietnamien, fondé, dirigé et formé par le Président Ho Chi Minh, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti a affirmé que toutes les victoires de la révolution vietnamienne sont étroitement liées à la direction juste et lucide du Parti, ainsi qu'à la pensée, à l'exemple moral et au style de Ho Chi Minh. Notre Parti, avant-garde de la classe ouvrière et, en même temps, avant-garde des travailleurs et du peuple vietnamien, est resté inébranlable dans l'objectif d'indépendance nationale lié au socialisme, appliqué et développé avec créativité. Le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh, adaptés à la situation du pays à chaque époque, ont placé les intérêts de la Patrie et du Peuple au premier plan. Grâce à cela, notre peuple a surmonté d'innombrables difficultés et défis ; notre pays, d'une colonie, est devenu une nation indépendante et unifiée, progressant sans cesse vers la modernité et une intégration profonde ; et sa position et son prestige se sont affirmés de plus en plus sur la scène internationale.

Il a déclaré que la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Patrie ; le maintien ferme de la sécurité sociale, de l'ordre et de la sécurité pour un développement national rapide et durable ; et l'amélioration constante de la qualité de vie et du bonheur de la population constituent notre mission. En réalisant ces trois objectifs, nous exauçons le vœu de l'Oncle Hô avant son décès : "Mon dernier vœu est que tout notre Parti et tout notre peuple s'unissent et s'efforcent de construire un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère, et d'apporter une contribution précieuse à la cause de la révolution mondiale".

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a affirmé qu'au cours de ces 80 années de parcours semé d'embûches mais glorieux, nous avons affirmé la vérité : sous le drapeau glorieux du Parti, guidés par la lumière de Hô Chi Minh, et forts de la force du peuple et du grand bloc de solidarité nationale, il n'existe aucune difficulté ni aucun défi que notre peuple ne puisse surmonter ; et aucun objectif noble ne saurait être atteint. Par conséquent, aucun obstacle ni aucune raison ne peuvent nous empêcher de parvenir à la paix, à la prospérité et à un développement durable de la nation.

Tourné vers l'avenir, le Parti se fixe comme objectif que d'ici 2045, jour du centenaire de la fondation du pays, le Vietnam devienne une nation puissante, prospère et heureuse. Telle est l'aspiration de toute la nation, un serment d'honneur devant l'Histoire et le Peuple.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a appelé l'ensemble du Parti, tout le peuple, toute l'armée et nos compatriotes, au pays et à l'étranger, à rester unis, à unir leurs efforts et à concrétiser leurs aspirations par des actions concrètes et pratiques ; redoubler d'efforts et de détermination ; et promouvoir l'intelligence, la créativité et le courage des Vietnamiens, afin de mener à bien les objectifs et les tâches fixés par le Parti et l'État et attendus par le peuple.

Il a souligné : "Nous sommes déterminés et persévérants à préserver l'indépendance, la liberté, la souveraineté, l'intégrité territoriale et chaque parcelle de la terre sacrée de la Patrie en mobilisant la force combinée de toute la nation : la puissance politique, économique, culturelle, scientifique, technologique, militaire et des relations extérieures, ainsi que la puissance du peuple. Nous voulons être un ami et un partenaire fiable de tous les pays du monde. Nous respectons le droit international et la Charte des Nations unies ; nous résolvons les différends et les conflits par des moyens pacifiques. Nous ne transigeons absolument pas avec tout complot ou action portant atteinte à l'indépendance, à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale ; et nous sommes déterminés à défendre fermement les intérêts de la nation et du peuple".

En ce moment sacré, chacun de nous semble entendre l'écho de la Déclaration d'indépendance de l'Oncle Hô en 1945 et voir des millions de Vietnamiens battre de fierté et résonner du serment de "mourir pour la survie de la Patrie". Nous comprenons encore plus profondément la valeur de l'"Indépendance", de la "Liberté" et du "Bonheur" ; nous chérissons et sommes encore plus déterminés à cultiver la paix ; nous comprenons encore plus profondément le sens sacré des mots "Mon peuple" et "Ma Patrie", a déclaré le chef du Parti.

"Une fois de plus, je m'incline respectueusement devant l'esprit du grand Président Hô Chi Minh, des héros et des martyrs qui ont fait partie intégrante du pays et sont devenus l'âme sacrée de la nation. "Je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations à mes compatriotes, camarades, soldats du pays, Vietnamiens d'outre-mer et amis internationaux à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam", a-t-il déclaré.

Ensuite, le général de corps d'armée Nguyên Van Nghia, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, a dirigé le défilé.

VNA/CVN