Fête nationale : la Maison de l'AN et le siège de ses organes ouvrent au public

La Maison de l'Assemblée nationale (AN) et le siège de ses organes, situés autour de la place Ba Dinh à Hanoï, sont ouverts au public à l'occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d'août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), a annoncé le 31 août le Bureau de l’AN.

Cette initiative vise à offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs qui affluent sur la place Ba Dinh, haut lieu historique de la capitale, pendant les festivités.

Située au 1, rue Dôc Lâp, la Maison de l'AN accueille ses visiteurs du 28 août au 2 septembre. Ils peuvent flâner dans ses couloirs, prendre des photos et profiter des équipements publics, notamment des abris de pluie de la rue Bac Son et du hall du rez-de-chaussée. Le siège est ouvert du matin de 08h30 à 11h30, et de l'après-midi de 14h00 à 16h30.

À proximité, le siège des agences de l'AN, situé au 22, rue Hùng Vuong, ouvre également ses halls et ses jardins pour l'utilisation des installations et des abris contre la pluie du 31 août au 2 septembre. Les 31 août et 1er septembre, les portes restent ouvertes de 8h00 à 21h30.

Le 2 septembre, le site accueillera les visiteurs de 1h00 à minuit.

Pour garantir la sécurité, l'ordre et la propreté, le Bureau de l'AN a demandé aux visiteurs de se conformer strictement aux instructions du personnel de sécurité et de service.

