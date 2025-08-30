Le Premier ministre appelle à accélérer la distribution de cadeaux pour la Fête nationale

>> Annonce de la grâce présidentielle à l’occasion de la Fête nationale
Le 30 août, le Premier ministre a publié un télégramme officiel appelant à la mise en œuvre rapide de la distribution de cadeaux à la population, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.
|À Hanoï, des habitants se rassemblent dans les rues pour assister à la répétition générale du défilé du 2 septembre.
|Photo : VNA/CVN
Le chef du gouvernement a demandé aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti, de concentrer leurs efforts de direction et de coordination avec les ministères et organismes concernés afin d’assurer la remise des cadeaux aux bénéficiaires dans les délais requis, de manière sûre, correcte, sans omission ni duplication.
|Distribution de cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux ménages en difficulté, dans la commune frontalière de Đăk Ơ, province de Đồng Nai (Sud), à l’occasion de la Fête nationale.
|Photo : VNA/CVN
Soulignant qu’il s’agit d’une tâche importante et urgente, le Premier ministre a exigé des ministères, agences et localités qu’ils fassent preuve de la plus grande responsabilité et mettent en œuvre la mission de façon rapide, sûre et efficace, conformément aux objectifs fixés.
VNA/CVN