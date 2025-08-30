Le Premier ministre appelle à accélérer la distribution de cadeaux pour la Fête nationale

Le Premier ministre a publié, le 30 août, un télégramme appelant à accélérer la distribution de cadeaux à la population, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé aux présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti, de concentrer leurs efforts de direction et de coordination avec les ministères et organismes concernés afin d’assurer la remise des cadeaux aux bénéficiaires dans les délais requis, de manière sûre, correcte, sans omission ni duplication.

Photo : VNA/CVN

Soulignant qu’il s’agit d’une tâche importante et urgente, le Premier ministre a exigé des ministères, agences et localités qu’ils fassent preuve de la plus grande responsabilité et mettent en œuvre la mission de façon rapide, sûre et efficace, conformément aux objectifs fixés.

VNA/CVN