Trésor public : près de 5.690 milliards de dôngs octroyés à 1.929 communes

Le Trésor public a annoncé le 31 août après-midi qu'à 13h30, un total de 5.687 milliards de dôngs (environ 218,7 millions de dollars) avait été distribué à 1.929 communes sur 3.321, soit 58,5% du total. Chaque citoyen reçoit 100.000 dôngs à l'occasion de la Fête nationale.

Photo : VNA/CVN

Ce montant équivaut à 53,15% du budget prévu de 10.700 milliards de dôngs.

Selon le rapport, 11 des 34 villes et provinces ont finalisé les retraits de fonds et la distribution des dons, et plus de 92% des fonds alloués à leurs communes ont été traités. Bac Ninh, Hung Yên et Quang Tri ont notamment atteint un taux de réalisation de 100% pour les transferts de fonds et la distribution de cadeaux. Plusieurs autres localités, dont Dà Nang, Hà Tinh, Lai Châu, Lang Son, Lào Cai, Nghê An et Thanh Hoa, ont largement achevé cette tâche.

Le 29 août, le ministère des Finances a publié une circulaire guidant la distribution de cadeaux aux citoyens à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale (2 septembre).

Les cadeaux sont distribués au niveau des ménages, les bénéficiaires choisissant entre un virement sur leur compte de sécurité sociale via l'application d'identité numérique VNeID ou un retrait direct en espèces aux points de distribution locaux. La période de distribution s'étend du 30 août au 2 septembre, avec une date limite fixée au 15 septembre pour tout retard inévitable, a indiqué le Trésor public.

VNA/CVN