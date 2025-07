Le Vietnam au top destinations les plus économiques d’Asie du Sud-Est

Avec sa culture de la street food dynamique, ses hébergements à prix compétitifs et son immersion totale dans une culture dynamique, le Vietnam est l’une des meilleures destinations de voyage pour les petits budgets, selon un récent article du célèbre magazine de voyage et lifestyle Time Out .

Photo : VNA/CVN

Dans son article intitulé "Les pays les plus abordables à visiter en Asie du Sud-Est", Time Out souligne que l’Asie du Sud-Est est depuis longtemps une destination prisée des routards soucieux de leur budget.

Avec moins de 40 livres sterlings (GBP) par jour, les voyageurs ne se limitent pas à des hôtels peu souhaitables ou à des visites guidées gratuites : ils peuvent bien manger, dormir confortablement et explorer pleinement.

Lola Méndez, collaboratrice de Time Out qui explore la région depuis cinq ans, souligne que le Vietnam est l’une des destinations les moins chères et les plus enrichissantes d’Asie du Sud-Est.

Elle vante le Vietnam pour son rapport qualité-prix exceptionnel, avec une variété d’expériences, allant de la cuisine de rue dynamique et des hébergements abordables à des paysages naturels à couper le souffle et un riche patrimoine culturel.

Selon une enquête de la plateforme de réservation de voyages Omio sur les pays d’Asie les plus abordables. La bière vietnamienne est la moins chère d’Asie, un verre de bière locale ne coûtant que 0,80 GBP. Un copieux bánh mì (sandwich vietnamien) ou pho (soupe de nouilles) peut être dégusté pour moins d’un dollar chez les vendeurs de rue. Des dortoirs et des maisons d’hôtes confortables, les mieux notées (plus de 8,0 sur Booking.com), sont disponibles pour environ 2,30 GBP la nuit.

Photo : VNA/CVN

Lola Méndez a partagé l’expérience de Carli Korik, de Girls Who Travel, qui a dépensé 6,30 GBP par jour en street food, 3 GBP pour un spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau et 23 GBP pour un trajet en train de Hanoï à Huê.

"Au Vietnam, on peut voyager dans un luxe quasi total avec un budget de routard. Des repas à un dollar et des expériences culturelles enrichissantes et gratuites", explique Carli Korik.

Les transports en commun sont un autre atout majeur : de nombreux trajets en bus coûtent souvent moins de 0,40 GBP tandis que les courses avec des applications de VTC comme GrabBike coûtent généralement généralement moins de 0,80 GBP.

L’entrée de nombreux temples et musées est gratuite, tandis que des attractions comme les montagnes de marbre de Dà Nang coûtent la modique somme de 1,20 GBP. Une visite à Bà Nà Hills, célèbre destination touristique du Centre, est plus abordable à 1,20 GBP.

Time Out a également mis en avant d’autres pays d’Asie du Sud-Est abordables, à savoir le Laos, le Cambodge, la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande. Singapour et le Timor-Leste sont considérés comme nettement plus chers en comparaison.

Alors que les routards continuent d’explorer la riche palette de cultures et de paysages de l’Asie du Sud-Est, ces informations s’avéreront précieuses pour répondre à leurs attentes et enrichir leurs expériences de voyage tout en maîtrisant leurs coûts.

VNA/CVN