Connectivité et restructuration servent de tremplin au tourisme du delta du Mékong

Le delta du Mékong mise sur la coopération régionale et la restructuration du tourisme pour valoriser son riche patrimoine naturel et culturel. Objectif : professionnaliser l'"industrie sans fumée" et exploiter pleinement le potentiel de son écosystème unique.

Photo : QDND

Favoriser les liens entre les localités régionales et restructurer le secteur touristique pour le professionnaliser figurent parmi les mesures visant à stimuler l'"industrie sans fumée" du delta du Mékong, une région riche en ressources culturelles et naturelles, offrant un immense potentiel touristique grâce à un vaste écosystème aquatique et à une identité locale distincte.





Chaque localité du delta du Mékong offre des attractions uniques. Cân Tho est célèbre pour le marché flottant de Cai Rang et le quai de Ninh Kiêu ; Dông Thap possède de vastes vergers ; et An Giang est réputée pour ses sites spirituels comme la région de Bay Nui (sept montagnes) et le temple de la déesse Bà Chua Xu. Cependant, l’expérience touristique est fragmentée, avec peu de coordination entre les provinces. Les visiteurs découvrent souvent des destinations similaires, sans la variété qui pourrait faire la différence.

Lors d’entretiens avec des touristes au quai de Ninh Kiêu pendant les vacances d’avril-mai, 76% d’entre eux ont décrit les destinations du delta du Mékong comme "belles mais similaires", évoquant un manque d’innovation.

Lê Minh Trang, une touriste de Dà Nang, a déclaré avoir visité le delta du Mékong à plusieurs reprises et que le paysage lui semblait répétitif : bateaux, musique traditionnelle, vergers. "C’est magnifique, mais il n’y a pas beaucoup d’expériences nouvelles", a-t-elle déclaré.

Nguyên Thi Mai Lan, une touriste de Hanoi, a ajouté que se déplacer entre les sites touristiques était difficile. "Les routes sont étroites et les transports interprovinciaux sont mal intégrés. De meilleurs transports et hébergements amélioreraient mon voyage".

Photo : QDND

Même les touristes internationaux rencontrent des difficultés. Dan Morgan, un Australien en visite au Mekong Delta Eco Resort, à Cân Tho, a loué la beauté de la région, mais a déploré le manque d’informations en anglais et la lourdeur du processus de réservation. Il a exprimé son espoir de développement professionnel dans le secteur du tourisme local.

Les commerçants locaux ont également souligné le manque de liaisons touristiques interprovinciales. Trân Thi Hông, vendeuse à Ninh Kiêu, a indiqué que les touristes ne visitent souvent qu’une seule province, ce qui rend les échanges commerciaux imprévisibles. Nguyên Van Tam, d’une agence de voyages de Cân Tho, a expliqué que la création de circuits interprovinciaux est difficile en raison de réglementations incohérentes et d’un manque de coopération.

Cette fragmentation entraîne un manque de cohérence dans les produits touristiques. Les infrastructures, notamment le transport fluvial et les services touristiques numériques, restent sous-développées. Pour exploiter le potentiel du delta du Mékong, une coopération régionale renforcée et des infrastructures améliorées sont essentielles.

Afin d’améliorer la gestion, le gouvernement a fusionné les unités administratives du delta du Mékong. La région comprend désormais cinq provinces de Tây Ninh, Vinh Long, Dông Thap, Cà Mau et An Giang, ainsi que la ville de Cân Tho. Cette restructuration est considérée comme une étape vers une meilleure consolidation des ressources et une meilleure collaboration, jetant les bases d’un développement touristique plus professionnel.

Trân Viêt Phuong, président de l’Association du tourisme du delta du Mékong, a souligné l’importance de la rationalisation pour réorganiser le tourisme. Grâce à la réduction des unités administratives, les provinces peuvent coopérer sur des projets touristiques interrégionaux, créant ainsi une expérience plus intégrée.

Cette restructuration a permis d’identifier les atouts régionaux, a-t-il estimé. Cân Tho, plaque tournante, est leader dans le tourisme, notamment après l’intégration de Soc Trang et Hâu Giang, réputées pour leur tourisme communautaire et leurs festivals khmers.

Cà Mau, fusionnée avec Bac Liêu, présente un potentiel écotouristique grâce à ses forêts de mangroves et ses projets côtiers d’énergie renouvelable. Dông Thap, quant à elle, issue de Tiên Giang et Dông Thap, est réputée pour son écotourisme, ses vergers et ses destinations comme Tràm Chim et Sa Dec. An Giang, qui comprend désormais Phu Quôc, se concentre sur le tourisme balnéaire, insulaire et spirituel.

Cette répartition plus claire des forces permet à chaque province de se concentrer sur ses offres uniques et favorise un développement touristique structuré, a commenté Trân Viêt Phuong.

En 2024, le delta du Mékong a accueilli plus de 52 millions de visiteurs, soit une augmentation de 15,9% par rapport à 2023, avec des arrivées internationales en hausse de 49% pour atteindre plus de 2,8 millions. Les recettes touristiques ont dépassé les 62.000 milliards de dôngs, en hausse de 36% par rapport à l’année précédente. Ces chiffres soulignent le potentiel de la région, mais les experts s’accordent à dire qu’il est nécessaire d’investir davantage dans des produits touristiques uniques, des identités de marque claires et des stratégies marketing revitalisées.

Nguyên Vu Khac Huy, vice-président de l’Association du tourisme de An Giang, a souligné que si l’attrait culturel du delta du Mékong est fort, l’offre touristique laisse à désirer. Il a suggéré de privilégier les circuits thématiques mettant en valeur l’histoire, la culture et la littérature. Le tourisme fluvial, notamment les croisières fluviales de luxe et les excursions en bateau avec nuitées, pourrait prolonger les séjours et stimuler les dépenses.

Photos : VNA/CVN

Pour une croissance durable, a-t-il plaidé, des mesures clés doivent être mises en œuvre, notamment l’amélioration des infrastructures axées sur le transport fluvial, le développement des technologies numériques pour améliorer l’expérience des visiteurs, l’amélioration de la qualité des ressources humaines et le soutien aux communautés locales dans la préservation de leurs valeurs culturelles.

En outre, le renforcement de la coopération régionale par le biais de conseils conjoints et de systèmes d’information partagés est crucial. Cela permettra de créer une approche unifiée du développement du tourisme et d’assurer une croissance à long terme.

La simplification de la structure administrative du delta du Mékong constitue un effort stratégique pour améliorer la gestion du tourisme. Grâce à une meilleure coopération entre les autorités locales, la région a le potentiel d’attirer des visiteurs nationaux et internationaux, rehaussant ainsi son statut au Vietnam et la positionnant sur la scène touristique mondiale.

VNA/CVN