Le Vietnam sur les toiles d’une peintre belge d’origine vietnamienne

Photo : VNA/CVN

L’exposition présente une quarantaine de peintures décrivant la beauté de plusieurs sites connus du Vietnam, dont le lac de l’Épée restituée, le pont Tràng Tiên, la baie de Ha Long, ainsi que celle de symboles culturels tels que l’ao dài (tunique traditionnelle), la fleur de lotus…

Kim Doàn, dont le vrai nom est Doàn Kim Khanh, est née et s'est grandie à Hanoï. Elle s’est installée en Belgique en 1990 et est devenue peintre depuis 2009. Ses peintures reflètent un amour profond pour son pays d’origine - le Vietnam et son deuxième pays natal - la Belgique.

VNA/CVN