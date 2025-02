Le Vietnam renforce son partenariat global avec les Émirats arabes unis

Saluant la nomination de son invité au poste de ministre émirati en charge de la coopération bilatérale, il a hautement apprécié la visite d’Alsuwaidi ainsi que les visites sur le terrain au Vietnam de grandes entreprises du pays du Moyen-Orient pour sonder les opportunités d’investissement dans le pays.

Bui Thanh Son a décrit ces déplacements comme des activités concrètes pour concrétiser les engagements pris entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants émiratis lors du voyage du chef du gouvernement vietnamien dans le pays en octobre 2024.

Alsuwaidi a pour sa part salué la prochaine visite de son hôte aux Émirats arabes unis et sa participation au Sommet mondial des gouvernements 2025 qui se tiendra dans le pays du 11 au 13 février, une initiative influente des Émirats arabes unis qui réunit des chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants de grandes entreprises et des universitaires pour discuter de la gouvernance future et de l’innovation technologique.

Il a déclaré espérer que les deux parties échangeraient leurs points de vue et s’accorderaient sur leurs domaines de coopération importants lors de la visite du vice-Premier ministre Bui Thanh Son.

Le ministre a exprimé le vif intérêt des Émirats arabes unis pour des secteurs tels que la haute technologie, l’IA, l’énergie et la logistique. Il a salué le climat de l’investissement du Vietnam, notant l’intérêt croissant des investisseurs et des fonds d’investissement des Émirats arabes unis pour le pays, avec plusieurs projets de collaboration potentiels en cours de discussion entre les deux parties.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a déclaré que les secteurs susmentionnés sont également des priorités du Vietnam, demandant la coordination continue des Émirats arabes unis dans les projets de haute technologie, d’IA et de centres de bases de données ainsi que l’accélération de la transformation numérique.

Transition verte

Il a également proposé que les Émirats arabes unis envisagent de créer un centre de transit et de stockage pour le pétrole brut et les produits pétrochimiques au Vietnam, et de soutenir la nation d’Asie du Sud-Est dans ses initiatives de transition verte et d’énergie renouvelable.

Abordant les questions commerciales et logistiques, il a demandé aux deux parties d’accélérer la ratification et la mise en œuvre effective de l’Accord de partenariat économique global, visant à porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars, comme convenu par les hauts dirigeants des deux pays.

Le Vietnam s’intéresse à la construction de centres financiers internationaux et de zones de libre-échange, et cherche à tirer parti de l’expertise des Émirats arabes unis en tant que pôle financier régional de premier plan. En outre, le développement des ports maritimes est un domaine sur lequel le Vietnam se concentre.

Lors de la rencontre, les deux parties sont parvenues à un consensus pour faire progresser la coopération dans plusieurs projets clés, notamment l’investissement des Émirats arabes unis dans une académie de football pour les jeunes du club de football de la police de Hanoi et les investissements agricoles pour améliorer la sécurité alimentaire des Émirats arabes unis grâce à la riziculture au Vietnam.

VNA/CVN