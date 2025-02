Sommet mondial des gouvernements 2025

Le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, souligne l'importance de la coopération et de la connectivité

Le Vietnam s'engage à être un choix stratégique, une destination sûre et attractive pour les entreprises et les investisseurs afin de construire une coopération économique à long terme, efficace et durable, a affirmé le 12 février le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) Bùi Thanh Son lors de la session sur les "Économies émergentes" dans le cadre du Sommet mondial des gouvernements 2025 (WGS 2025) à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU).

>> Bùi Thanh Son participe au Sommet mondial des gouvernements 2025 à Dubaï

>> Bùi Thanh Son rencontre le PM lao et des dirigeants des Émirats arabes unis

Photo : VNA/CVN

Bùi Thanh Son a partagé la perspective du Vietnam sur la situation mondiale actuelle et a souligné les opportunités pour les économies émergentes ainsi que les orientations de développement du Vietnam. Trois tendances majeures remodelant le paysage économique et politique mondial sont l'essor du numérique et des technologies avancées comme l'IA et la biotechnologie ; la montée des tensions géopolitiques et de la fragmentation économique ; et enfin, les défis mondiaux nécessitant une réforme de la gouvernance.

Trois tendances majeures

Il a mis l'accent sur trois tendances majeures qui façonnent le paysage économique et politique mondial. Premièrement, le développement rapide de la technologie numérique dans tous les domaines, ainsi que l'impact synergétique de nouvelles technologies telles que la biotechnologie, la technologie quantique et l'intelligence artificielle (IA), transforment les forces de production et les chaînes d'approvisionnement, créant une valeur exceptionnelle qui conduit le monde vers une nouvelle ère de développement - l'ère numérique et intelligente.

Deuxièmement, la polarisation de la politique, de la géopolitique et de la géoéconomie, ainsi que la fragmentation croissante du commerce, de la science et de la technologie et de l'innovation, deviennent plus complexes.

Et troisièmement, les défis mondiaux, à la fois traditionnels et non traditionnels, créent des demandes urgentes de réformes de la gouvernance mondiale, de la gouvernance nationale et de la gouvernance d'entreprise.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que le contexte international est plein de défis, mais ouvre des opportunités pour les pays en développement, en particulier les économies émergentes, de faire des "bonds en avant" pour rattraper, suivre et dépasser le flux mondial.

Dans ce contexte, il a affirmé que la coopération et la connectivité sont essentielles pour assurer la prospérité commune. Les économies émergentes, dont le Vietnam, ont continuellement innové, fait preuve de créativité et de flexibilité dans leurs approches et leur réflexion sur le développement, devenant des points lumineux pour la croissance économique mondiale. D'une économie moins développée ravagée par la guerre, le Vietnam est devenu la 33e plus grande économie du monde, a partagé Bùi Thanh Son.

Le Vietnam, destination sûre pour les investissements

Il s'impose comme une destination sûre et attractive pour les investissements, figurant parmi les 15 premiers pays en développement en matière d'attraction d'investissements étrangers (40 milliards d'USD en 2024). Avec 17 accords de libre-échange, il est aussi l'une des 20 plus grandes économies commerciales du monde. Le Vietnam occupe la 44e place sur 132 pays dans l'indice mondial de l'innovation et est devenu un maillon important des chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Bùi Thanh Son a noté que le Vietnam connaît une transformation radicale vers une économie numérique, verte et de haute technologie respectueuse de l'environnement. Il s'est taillé une place dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs, attirant de nombreux géants de la technologie.

En vue de réaliser un développement révolutionnaire dans la nouvelle ère - celle de l'essor du pays, d'élever le statut du pays au rang de pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen supérieur d'ici 2030 et de pays développé avec un revenu élevé d'ici 2045, le gouvernement vietnamien a continué de réformer fortement son état d'esprit, de perfectionner les cadres institutionnels complets concernant l'économie, la politique, la culture, la société et l'environnement, et de mobiliser toutes les ressources pour créer de nouveaux motifs de développement rapide et durable.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé son espoir de voir les partenaires, les entreprises et les investisseurs des EAU, du Moyen-Orient et du monde entier continuer à soutenir le Vietnam, soulignant que le Vietnam accorde la priorité aux investissements dans la transition verte, la transformation numérique, l'innovation, la haute technologie, l'IA, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et le développement des centres financiers et d'innovation.

Le Vietnam et ses réalisations des ODD

Lors d'un débat sur le thème "L'action pour les Objectifs de Développement Durable (ODD)", Bùi Thanh Son a souligné l'expérience et les réalisations du Vietnam dans la réalisation des ODD.

Comme d'autres pays, le Vietnam attache une grande importance et a fait des efforts significatifs pour atteindre les ODD 10 ans plus tôt que prévu, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays poursuit ses efforts pour mettre en œuvre les ODD.

Selon lui, le Vietnam a pris les devants en réalisant avec succès les ODD, notamment en matière de réduction de la pauvreté, de santé et d'éducation.

Grâce à sa nouvelle force et à sa nouvelle position, le Vietnam a contribué de manière proactive à relever les défis mondiaux et à jouer un rôle actif dans de nombreux forums multilatéraux. Le pays a affirmé qu'il mettait sérieusement en œuvre les engagements qu'il avait pris, en particulier l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a partagé la vision du Vietnam sur la mise en œuvre des ODD. Il a souligné que la paix et la stabilité sont essentielles pour un avenir prospère, appelant à résoudre les différends par le dialogue et la coopération. Il a également insisté sur la nécessité d'une approche transformationnelle axée sur le numérique, la transition verte et la gouvernance mondiale.

Le Vietnam accueillera le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) les 16-17 avril 2025, ainsi que la Conférence ministérielle de la CNUCED en octobre 2025, réaffirmant son engagement en faveur du développement durable.

Photo : VNA/CVN

Bùi Thanh Son a appelé les gouvernements à jouer un rôle pionnier dans la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources, à renforcer la coopération internationale et le multilatéralisme pour relever les défis communs, et à placer l'homme au cœur des politiques et actions.

Par conséquent, Bùi Thanh Son a appelé à une coopération renforcée entre les gouvernements pour développer des normes de gouvernance partagées et garantir que les nouvelles technologies soient exploitées au profit de l'humanité et de la prospérité mondiale.

En marge de sa participation au WGS 2025, les 11 et 12 février, le vice-Premier ministre a rencontré la présidente sri-lankaise Anura Kumara Dissanayake, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit, le ministre de l'Économie des EAU Abdulla Bin Touq Al Marri et le ministre des Finances et de l'Économie nationale de Bahreïn. Il a également travaillé avec David Gibson-Moore, président de Dalma Capital et de Gulf Analytica, tout en rencontrant d’autres dirigeants de plusieurs entreprises et organisations internationales, dont l'Organisation mondiale des zones franches (World FZO).

VNA/CVN