Journée mondiale sans tabac

Le Vietnam appliquera prochainement une taxe élevée sur le tabac

Selon les experts, l’augmentation des taxes sur le tabac est l’outil politique le plus efficace pour réduire sa consommation, en particulier parmi les adolescents et les personnes à faible revenu.

Un colloque intitulé "Les taxes sur le tabac et la santé publique" a été co-organisé le 29 mai à Hanoï par l’Institut central de recherche sur les personnes âgées, l’Association des personnes âgées du Vietnam, le Centre pour le développement des femmes de la partie nord du Centre et le Fonds de prévention des méfaits du tabac relevant du ministère de la Santé.

Cette activité revêt une signification concrète visant à concrétiser la grande orientation du Parti et de l’État concernant la protection, les soins et l’amélioration de la santé du peuple, tout en reflétant le rôle proactif des organisations de masse par le Parti et l’État ainsi que des organisations politico-sociales dans la promotion des politiques publiques au bénéfice de la communauté.

Le colloque s’est tenu dans le contexte de la 9e session de la XVe législature de l’Assemblée nationale, qui débat actuellement de la révision de la Loi sur la taxe spéciale de consommation, incluant l’ajustement de la taxe sur le tabac. De nombreux députés ont exprimé un vif intérêt non seulement pour l’efficacité de la collecte des recettes, mais aussi pour le rôle de la politique fiscale dans la protection de la santé publique et la promotion de la justice sociale.

Le Dr Phan Van Hùng, vice-président de l’Association des personnes âgées du Vietnam, a déclaré : "L’augmentation de la taxe sur le tabac n’est pas seulement une solution financière, mais aussi une forte détermination politique du Parti et de l’État pour protéger la santé du peuple - un droit fondamental de chaque citoyen vietnamien. Il s’agit d’une politique profondément humaniste visant à limiter la consommation de produits nocifs, à réduire le fardeau des maladies, à améliorer la qualité de vie, à garantir la justice sociale et à promouvoir un développement durable".

Selon M. Hùng, les méfaits du tabac ne se limitent pas aux fumeurs directs, mais s’étendent également à des groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes et les enfants - des populations ayant un système immunitaire faible, une faible résistance et une capacité limitée à se protéger contre la fumée secondaire. Des conséquences graves comme l’accident vasculaire cérébral, l’insuffisance cardiaque, les maladies respiratoires chroniques, le déclin cognitif et de nombreuses autres complications dangereuses menacent, ont menacé et continueront à menacer la santé et le développement social si aucune mesure d’intervention rapide n’est prise.

L’augmentation de la taxe sur le tabac, selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations internationales, est l’outil politique le plus efficace pour réduire la consommation de tabac, en particulier chez les adolescents et les personnes à faible revenu. Par ailleurs, les recettes fiscales seront utilisées pour financer la communication, l’éducation, le sevrage tabagique et les soins de santé publique, contribuant ainsi à la bonne mise en œuvre des missions de prévention et de lutte contre les méfaits du tabac.

Nguyên Thi Thu Huong, du Fonds de prévention des méfaits du tabac relevant du ministère de la Santé, a souligné que le taux de consommation de tabac au Vietnam reste élevé, et que le fardeau des maladies liées au tabac menace la capacité nationale à atteindre les objectifs nationaux de contrôle du tabac et de santé, ainsi que son engagement à réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) liés à la santé.

Dans ce contexte, la réforme de la taxe spéciale de consommation sur le tabac est absolument nécessaire. Plus tôt sera appliqué un taux élevé, plus de vies seront sauvées, et les pertes économiques, sociales et humaines réduites.

Pour atteindre l’efficacité dans la réduction de la consommation de tabac, il est nécessaire de réformer la politique fiscale sur le tabac en introduisant une taxe spécifique (absolue) afin de passer à un système de taxe mixte avec un taux suffisamment élevé. L’augmentation fiscale doit suivre un calendrier régulier pour que le prix du tabac suive la hausse des revenus et tende progressivement vers un taux optimal représentant 75% du prix de détail, contribuant ainsi à l’objectif de réduction du taux de consommation de tabac.

Actuellement, le projet de loi propose un taux de taxe sur le tabac de 75% avec une augmentation progressive, appliquant simultanément un taux proportionnel et une taxe spécifique d’au moins 2.000 dôngs par paquet en 2027, puis augmentant progressivement jusqu’à atteindre 10.000 dôngs par paquet en 2031.

Selon les recommandations de l’OMS et la proposition du ministère vietnamien de la Santé, il est nécessaire d’ajouter une taxe spécifique sur les produits du tabac d’au moins 5.000 dôngs par paquet en 2026, avec une augmentation progressive jusqu’à 15.000 dôngs par paquet en 2030, complément du taux proportionnel actuel.

Journée mondiale sans tabac 2025 : démasquer l'attrait des produits du tabac

Le 31 mai, c’est la Journée mondiale sans tabac. En 2025, l’Organisation mondiale de la santé (OMC) et des défenseurs de la santé publique du monde entier se réuniront à cette occasion pour sensibiliser la population aux méfaits du tabac sur les jeunes.

