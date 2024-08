Solutions de politique fiscale proposées pour contrôler la consommation de tabac

Le ministère de l'Information et des Communications et l’organisation Healthbridge Canada au Vietnam ont organisé mardi, 13 août, à Hanoï, un séminaire pour fournir des informations sur les effets nocifs du tabac et le rôle de la politique fiscale dans la prévention et la lutte contre ses effets nocifs, destiné aux journalistes et rédacteurs des agences centrales de presse.

Photo : CTV/CVN

Dans son discours d'ouverture, Trân Thi Nhi Thuy, directrice du Département juridique du ministère de l'Information et des Communications, a déclaré que selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabagisme est la principale cause de décès.

La fumée de cigarette contient 69 substances qui provoquent le cancer, des maladies cardiovasculaires et respiratoires et affectent la santé reproductive des hommes et des femmes. Le tabagisme est responsable de 8 millions de décès chaque année dans le monde. Le Vietnam reste l’un des 15 pays ayant le taux de fumeurs masculins adultes le plus élevé au monde et se classe au 3e rang dans la région de l’ASEAN.

Trân Thi Nhi Thuy a émis l'espoir que des informations sur les effets nocifs du tabac, le rôle des politiques fiscales pour contrôler efficacement la consommation de tabac au Vietnam présentées par les experts et les scientifiques lors du séminaire aideront les journalistes à comprendre clairement le rôle de la politique fiscale pour contribuer efficacement au processus d’élaboration et d’adoption de la loi sur la taxe spéciale à la consommation (modifiée) d’ici 2025.

Dans son discours en vidéo envoyé au séminaire, la Dr Angela Pratt, représentante en cheffe de l’OMS au Vietnam, a déclaré qu'il était difficile pour le Vietnam d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale de prévention et de contrôle du tabac visant à réduire le taux de tabagisme chez les hommes adultes à moins de 36% d'ici 2030. Des données récentes publiées par l'Office général des statistiques montrent que la consommation de cigarettes au Vietnam recommence à augmenter, avec plus de 10% en un an (de 2022 à 2023).

Selon Angela Pratt, l'un des plus grands défis est le prix très bas des cigarettes au Vietnam. Les cigarettes sont abordables pour la plupart des gens parce que leurs prix restent les mêmes, tandis que les revenus augmentent. L’augmentation des taxes sur le tabac constitue le moyen le plus rapide et le plus efficace d’atteindre l’objectif de réduire le nombre des fumeurs au Vietnam.

Avec les débats en vue de la prochaine adoption du projet de loi sur la taxe spéciale sur la consommation (modifiée), Angela Pratt a estimé que le Vietnam a une opportunité particulière pour obtenir davantage d'avantages pour la santé de sa population.

Lors du séminaire, des représentants de l’OMS et du ministère de la Santé ont présenté des interventions sur le fardeau de la maladie et l'économie causé par le tabagisme, le rôle de la politique fiscale sur le tabac et les recommandations pour la réforme de la taxe sur la consommation du tabac au Vietnam, les inquiétudes concernant l'augmentation des taxes sur le tabac, le point de vue du ministère de la Santé sur la taxe sur le tabac dans le projet de loi sur la taxe spéciale de consommation (modifié).

VNA/CVN