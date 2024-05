Le tabac représente un fardeau sanitaire de plus de quatre milliards d'USD par an

Le tabac est un fardeau pour la société, avec un coût total en examens médicaux, traitements, maladies et décès de 108.000 milliards de dôngs (4,24 milliards d'USD) par an, a déclaré la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, lors d'une réunion le 26 mai à Hanoï pour répondre à la Journée mondiale sans tabac 2024 (31 mai) et à la Semaine nationale sans tabac du 25 au 31 mai.