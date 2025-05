Un nouveau souffle pour le secteur privé

Le 4 mai 2025, le Politburo du Parti avait promulgué la Résolution N°68 sur le développement du secteur privé, avec des objectifs, points de vue, missions et solutions de rupture, sans précédent. Et juste une semaine plus tard, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a publié le 11 mai son article intitulé Động lực mới cho phát triển kinh tế (Nouvelle dynamique pour le développement économique).

Photo : VNA/CVN

Le texte peut être considéré comme une étape importante dans la réflexion théorique et la pratique du développement de l’économie vietnamienne dans la nouvelle phase, celle de l’essor de la nation. Il ne se limite pas à la concrétisation de la Résolution 68, mais va bien au-delà en reliant trois approches stratégiques: mettre en pratique la pensée marxiste-léniniste dans la théorie du développement du secteur privé ; expliquer en profondeur pourquoi celui-ci constitue une voie appropriée pour la construction du socialisme ; et proposer un système de solutions de réformes institutionnelles innovantes, basées sur les pratiques réussies de la Chine, de la Russie et du Vietnam lui-même.

À partir de cette base idéologique, le chef du Parti ouvre une orientation d’action profonde : pour assurer un développement durable, le Vietnam doit adopter une nouvelle pensée, et c’est précisément celle-ci qui sera le nouveau levier de développement permettant au pays de prospérer et de s’épanouir.

Application de l’esprit du marxisme-léninisme

L’article affirme la légitimité de la théorie du secteur privé dans le contexte de la construction du socialisme. Tô Lâm cite la pensée de Lénine dans la Nouvelle politique économique (NEP) mise en œuvre en Russie bolchevique à partir de 1921, qui introduit une libéralisation économique pour redynamiser le pays après la guerre.

Le secrétaire général applique de façon ingénieuse et moderne cette théorie à la réalité : la propriété privée, une fois correctement encadrée par les institutions appropriées et efficacement contrôlée par le pouvoir, n’entravera pas le processus de construction du socialisme mais, au contraire, pourra l’accélérer par la croissance, l’innovation et l’amélioration du niveau de vie de la population.

Réflexion sur la réalité

Il s’agit là d’une avancée très importante dans la réflexion théorique. Avec la Résolution 68, elle contribue à dissiper les préjugés de plusieurs décennies sur l’opposition entre socialisme et privé, tout en établissant une base solide pour les politiques de développement actuelles.

L’article est d’autant plus convaincant que son auteur confronte sa réflexion aux pratiques courantes.

L’expérience internationale, notamment en Chine et en Russie, illustre clairement le rôle central du privé dans l’économie nationale. En Chine, ce secteur génère plus de 60% du PIB et 70% des inventions et innovations, de plus, il crée 80% des emplois urbains et représente 90% des nouvelles entreprises. Le développement fulgurant de la Chine ces quatre dernières décennies est indissociable d’une réforme institutionnelle audacieuse et de la libération du secteur privé.

La Russie, après avoir abandonné son modèle de planification rigide, a dû réaffirmer le rôle de la propriété privée comme une condition essentielle à la reprise économique et à l’intégration internationale. Les politiques incitatives en faveur de ce secteur lui ont permis de se positionner comme une grande puissance dans de nombreux domaines tels qu’énergie, industrie et aérospatial. Le chef du Parti rappelle cette réalité comme une preuve historique de l’inévitabilité des réformes.

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, bien que longtemps limité par un système bureaucratique centralisé et une dépendance aux subventions, le secteur privé a connu un essor remarquable au cours des 40 ans de Đổi Mới (Renouveau), fait officiellement reconnu dans les documents du VIe au XIIIe Congrès nationaux du Parti. La réalité a prouvé que ce n’est que lorsque la réflexion sur le marché et la propriété fut libérée que l’économie a pu prendre vie. Le privé s’affirme aujourd’hui comme un moteur essentiel de l’économie de marché à orientation socialiste, avec une contribution croissante au budget de l’État, à la création d’emplois et à l’intégration internationale. La maturation de ce secteur constitue l’une des réalisations les plus marquantes du processus de renouveau.

Le secteur privé, un moteur vital

Le 4 mai 2025, le Politburo du Parti a promulgué la Résolution N°68 sur le développement du privé, marquant un tournant historique par une vision renouvelée, des objectifs clairs et un fort engagement politique en faveur de la valorisation maximale du potentiel de ce secteur. Pour la première fois, celui-ci est placé au centre d’une résolution thématique, témoignant de la confiance absolue du Parti envers son rôle crucial dans le développement économique national.

Le texte de Tô Lâm affirme non seulement une nouvelle pensée, mais propose également de nombreuses solutions d’action plus fortes et plus concrètes, allant même au-delà des contenus de la Résolution 68.

Tout d’abord, il avance l’élaboration de la Loi sur le développement du privé - une législation spécialisée, institutionnalisant le rôle, les droits et les obligations de ce secteur. Ensuite, il préconise la création du Comité national de pilotage en la matière, présidé par le Premier ministre, illustrant ainsi la plus haute détermination politique et un engagement clair en faveur de l’action.

Le chef du Parti fixe également l’objectif de former un contingent d’entrepreneurs nationaux ambitieux, cultivés et ayant un sens du devoir envers la nation, capables de jouer un rôle central dans la croissance de l’économie de marché à orientation socialiste, mais aussi de participer à l’élaboration des politiques publiques et au débat sociétal.

À cela s’ajoute un système de mesures de réforme institutionnelle de grande envergure : la garantie d’un environnement concurrentiel équitable, la protection des droits de propriété, la simplification des procédures administratives, le développement d’un écosystème d’innovation, la promotion de la transformation numérique, la correction des distorsions du marché et des phénomènes liés aux privilèges et intérêts de groupe.

Dans son article, le dirigeant souligne que dans le contexte de développement de l’économie de marché à orientation socialiste, le privé constitue un moteur vital pour stimuler la production matérielle, accroître la productivité et faire progresser la technologie. La réforme des institutions et l’élaboration de politiques adaptées en vue d’un environnement favorable à l’essor du secteur sont des éléments clés pour permettre au Vietnam d’atteindre ses objectifs de développement économique durable et inclusif à long terme.

En résumé, “une nouvelle dynamique guidée par une vision novatrice” - tel est le message principal de l’article. Une fois sérieusement institutionnalisée et résolument mise en œuvre, elle deviendra un puissant levier, propulsant le Vietnam vers une ère de développement moderne, durable et humain.

Hoàng Lan/CVN