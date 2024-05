Cân Tho : défilé en réponse à la Semaine nationale sans tabac

Dans la matinée du 24 mai, le Service municipal de la santé et le Centre de contrôle des maladies de Cân Tho (Sud) ont organisé un meeting et un défilé en réponse à la Semaine nationale sans tabac (du 25 au 31 mai) et à la Journée mondiale sans tabac (31 mai).