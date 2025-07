Le Myanmar assume la présidence du Comité de l'ASEAN à Vienne

Photo : VNA/CVN

La réunion a rassemblé des représentants des huit pays de l'ASEAN ayant des missions diplomatiques à Vienne, dont l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

Les participants ont passé en revue les activités de coopération menées au cours du premier semestre 2025. Ils ont salué le Laos pour ses efforts et ses nouvelles initiatives visant à promouvoir la coopération culturelle, à accroître la visibilité de l'ASEAN en Autriche et à renforcer son engagement auprès des organisations internationales à Vienne.

Ils ont convenu de l'importance de maintenir la voix commune de l'ASEAN dans les forums multilatéraux, notamment dans les domaines d'intérêt commun tels que le développement durable, les technologies, l'atténuation du changement climatique et la sécurité énergétique.

Ils ont également échangé des informations sur la coopération bilatérale avec l'Autriche et fait le point sur les candidatures des États membres de l'ASEAN à des organisations internationales dans un avenir proche.

De son côté, l'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, a souligné les principales activités multilatérales du Vietnam au premier semestre 2025, avant d’annoncer les principaux événements à venir au Vietnam au cours du second semestre, notamment la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra à Hanoï les 25 et 26 octobre.

Cet événement marquera une étape importante dans les efforts du Vietnam pour renforcer la coopération mondiale dans la lutte contre la cybercriminalité.

Lors de la réunion, Viengxay Thammavong a transmis la présidence de l'ACV à l'ambassadeur du Myanmar, Min Thein. Dans son allocution, l'ambassadeur Min Thein s'est engagé à poursuivre les initiatives en cours et à renforcer l'unité et l'engagement des missions diplomatiques de l'ASEAN à Vienne.

VNA/CVN