Le Myanmar invite des observateurs locaux et internationaux à surveiller les élections générales

La Commission électorale de l'Union du Myanmar a invité des observateurs nationaux et internationaux à surveiller les prochaines élections générales, a rapporté mercredi 17 septembre le quotidien officiel The Global New Light of Myanmar .

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon l'annonce de la commission datée du 16 septembre, les observateurs électoraux nationaux peuvent demander des permis d'observation auprès d'elle, ainsi qu'auprès des sous-commissions électorales régionales, étatiques, départementales ou communales concernées, à compter du jour de l'annonce jusqu'au 5 décembre 2025.

La commission a souligné que les observateurs nationaux sont tenus de respecter le code de conduite des observateurs.

En outre, elle a annoncé que les observateurs internationaux seront également autorisés à observer les élections. Les invitations seront adressées directement aux représentants des pays et des organisations internationales concernés. Des invitations seront également envoyées par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères aux ambassades, consulats et missions permanentes étrangers qui entretiennent des relations diplomatiques avec le Myanmar, selon le quotidien.

Il est prévu que les élections générales démocratiques multipartites du pays débutent par étapes le 28 décembre prochain, indique-t-il.

AFP/VNA/CVN