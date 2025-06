La Malaisie exhorte l'ASEAN à prendre des mesures plus énergiques pour la paix au Myanmar

Photo : Viên Luyên/VNA/CVN

S'exprimant lors de la 38e Table ronde Asie-Pacifique (APR) à Kuala Lumpur le 19 juin, il a décrit la situation au Myanmar comme l'un des défis les plus urgents et non résolus d'Asie du Sud-Est.

Il a affirmé la détermination de la Malaisie, en tant que présidente de l'ASEAN pour 2025, à utiliser tous les mécanismes régionaux viables du bloc et à travailler avec ses partenaires pour désamorcer la violence et rétablir un processus de paix mené par le Myanmar.

Le dirigeant malaisien a souligné le rôle de l'ASEAN dans l'établissement de bases solides pour aider la région à résoudre les conflits et les crises, allant des conflits territoriaux aux pandémies en passant par les catastrophes climatiques. Il a souligné les réalisations du bloc en matière de promotion de l'intégration économique grâce à des initiatives telles que le Partenariat économique régional global (RCEP) et le prochain Accord-cadre sur l'économie numérique.

La réunion de trois jours de l'APR, qui s'est tenue du 17 au 19 juin, a attiré environ 400 délégués et 50 experts de 25 pays et territoires.

L'APR est une activité phare de l'Institut d'études stratégiques et internationales (ISIS) de Malaisie. Il s'agit d'une conférence d'Asie du Sud-Est qui aborde les questions clés touchant la région Asie-Pacifique.

VNA/CVN