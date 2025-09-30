Lao Cai ambitionne de devenir un pôle de développement du Nord

Le premier congrès de l’organisation du Parti de la province de Lao Cai (mandat 2025-2030) s’est achevé le 30 septembre. Les délégués ont adopté cinq tâches clés, trois percées et dix mesures spécifiques, l’un des objectifs étant de faire de Lao Cai un pôle de développement du Nord d’ici 2045.

Réunissant 440 délégués représentant les plus de 119.000 membres de l’organisation provinciale du Parti, le congrès a approuvé sa résolution ainsi qu’un programme d’action visant à la mettre en œuvre, en parallèle avec 17 projets clés définis par le Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030.

Au cours des cinq prochaines années, la province s’attachera à renforcer l’édification du Parti et d’un système politique intègre, tout en garantissant la défense et la sécurité nationales. Elle entend exploiter pleinement ses atouts et ses nouveaux moteurs de croissance, et réaliser des percées afin de devenir un pôle de croissance, un centre économique et commercial reliant le Vietnam, l’ASEAN et le Sud-Ouest de la Chine, guidée par les principes "verte, harmonieuse, distinctive et heureuse", en cohérence avec les objectifs de protection des frontières, des populations, des forêts, de l’eau et de l’environnement.

La province vise une croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10% pour la période 2026 - 2030, avec un PIB par habitant de 136 millions de dongs (environ 5.147 dollars). Elle s’attend à des recettes budgétaires de plus de 32.000 milliards de dongs et à plus de 15 millions d’arrivées touristiques, générant un revenu total de 70.000 milliards de dôngs. Le taux de pauvreté devrait diminuer de 2,5 à 3 points de pourcentage par an.

Une attention particulière sera accordée à l’amélioration de la qualité de la santé, de l’éducation, des ressources humaines et de l’emploi, tout en consolidant la défense et la sécurité, en protégeant fermement les frontières et en intensifiant les relations extérieures ainsi que l’intégration internationale.

Le congrès a appelé les comités du Parti, les autorités, les responsables, les membres du Parti, les forces armées et la population dans la localité à maintenir la solidarité, à saisir les opportunités, à surmonter les défis, à renouveler leur pensée et à nourrir la volonté et l’aspiration au développement afin d’atteindre les objectifs et les tâches fixés pour le mandat.

