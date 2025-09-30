Ouverture du premier Forum populaire Vietnam - Russie à Hanoï

L'Union des organisations d'amitié du Vietnam, en collaboration avec le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg (Russie), l'Association d'amitié Vietnam - Russie, l'Association d'amitié Russie - Vietnam et le Fonds de promotion de la coopération russo-vietnamienne "Tradition et Amitié", a organisé le 30 septembre une cérémonie marquant le 75 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques des deux pays et l'ouverture du premier Forum populaire Vietnam - Russie.

>> Le président Luong Cuong reçoit le président de la Douma d’État russe

>> L'organe législatif russe prêt à soutenir le renforcement des liens avec le Vietnam

>> Le président de la Douma d’État russe conclut sa visite officielle au Vietnam

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a rappelé l'aide précieuse que le peuple soviétique d'hier et le peuple russe d'aujourd'hui ont apportée au Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam considère le Partenariat stratégique global avec la Russie comme l'une de ses priorités majeures en politique extérieure.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé sa conviction que, grâce à une base politique solide, les deux pays continueraient d'écrire de nouveaux chapitres de leur histoire commune, contribuant à la paix et à la stabilité régionale et mondiale.

L'organisation de ce forum est jugée essentielle, car elle ouvre un nouveau chapitre et un nouveau mécanisme de dialogue visant à approfondir la compréhension mutuelle et la confiance entre les peuples. Il est destiné à devenir une plateforme où toutes les couches de la population, les experts et la jeunesse pourront proposer des initiatives concrètes pour enrichir le contenu du Partenariat stratégique global Vietnam - Russie, a déclaré le dirigeant vietnamien.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko, a souligné le rôle crucial de la diplomatie populaire dans le renforcement de l'amitié et de la coopération. Il a salué l'action des associations d'amitié qui, au fil des décennies, ont favorisé une collaboration efficace entre universités, centres scientifiques, organisations culturelles et entreprises des deux pays.

Le Forum populaire Vietnam - Russie comprend des sessions de discussion axées sur les réalisations historiques et le potentiel de coopération future dans des domaines spécifiques tels que le commerce, le tourisme, l'agriculture et l'éducation.

VNA/CVN