Le Vietnam appelé à devenir une plaque tournante régionale du GNL

Grâce à sa position géographique stratégique, le Vietnam a le potentiel de devenir une plateforme régionale de transbordement et de distribution de gaz naturel liquéfié (GNL), tout en fournissant un soutien énergétique aux chaînes d’approvisionnement des entreprises manufacturières à capitaux étrangers, ont déclaré des experts lors d’un forum régional sur l’énergie, tenu mardi 23 décembre à Hanoï.

Lors du forum sur les orientations stratégiques et les tendances de développement du marché du gaz naturel (GNC, GNL, GPL) au Vietnam et dans l’ASEAN, Nguyên Mai Bich Tiên, responsable du développement de projets chez GreenYellow Vietnam, a révélé que la demande mondiale de gaz naturel s’élève actuellement à environ 4.250 milliards de mètres cubes et devrait atteindre 4.700 milliards de mètres cubes d’ici 2030. La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance de la demande la plus rapide, suivie du Moyen-Orient et de l’Amérique du Nord.

Les données du Centre de l’énergie de l’ASEAN (ACE) montrent que, malgré un fort rebond de la demande énergétique régionale après la pandémie de Covid-19, le mix énergétique de l’ASEAN reste fortement dépendant des combustibles fossiles, qui représentent plus de 80% de l’approvisionnement total. La part du charbon a fortement augmenté, passant d’environ 20% en 2015 à près de 35% en 2022, tandis que celle du gaz naturel a diminué, passant de plus de 30% à un peu plus de 20%.

Face au déclin de la production nationale de pétrole et de gaz, l’ASEAN devrait devenir importatrice nette de GNL. D’ici 2030, les importations de GNL devraient atteindre 120 à 130 milliards de mètres cubes, tandis que les exportations pourraient se maintenir autour de 50 milliards de mètres cubes, soulignant ainsi l’urgence d’investir dans les terminaux méthaniers, les installations de regazéification et les infrastructures de transport afin d’éviter de futures pénuries d’énergie.

Centre régional de réexportation de GNL

Au Vietnam, le GNL a été identifié comme une source d’énergie de transition essentielle dans le cadre du 8e Plan national de développement de l’électricité, contribuant à réduire la dépendance au charbon et à faciliter l’intégration des énergies renouvelables. D’ici 2030, la capacité totale de production d’électricité à partir de gaz du Vietnam devrait atteindre 9.000 à 10.000 MW, pour une production annuelle d’environ 50 à 58 milliards de kWh.

Plusieurs grands projets de production d’électricité à partir de GNL, notamment Nhon Trach 3 et 4, Phuoc An, Son My et Hai Lang, sont en cours de développement et devraient être mis en service entre 2027 et 2030.

Selon le Dr Nguyên Quôc Thâp, président de l’Association vietnamienne du pétrole, le GNL est de plus en plus perçu comme une solution flexible pour les pays disposant de ressources gazières nationales limitées. Les principaux fournisseurs mondiaux de GNL sont actuellement les États-Unis, le Qatar, l’Australie, la Russie et le Canada, tandis que des pays importateurs comme le Vietnam, les Philippines, le Bangladesh et l’Inde augmentent rapidement leurs capacités d’importation de GNL.

"Grâce à sa situation stratégique, le Vietnam pourrait devenir un centre régional de réexportation de GNL, une plateforme de distribution de GNL et un fournisseur d’énergie fiable pour les chaînes d’approvisionnement industrielles alimentées par les investissements directs étrangers", a-t-il déclaré.

Le Vietnam dispose également d’opportunités pour développer ses ressources gazières nationales grâce à des projets majeurs tels que le Bloc B, Ca Voi Xanh (Baleine Bleue), ainsi que des gisements gaziers de plus petite et moyenne taille dans les bassins de Nam Côn Son et de Malay-Thô Chu.

Principales recommandations pour le marché intérieur du GNL

Cependant, les experts ont souligné que le marché du GNL est confronté à de multiples défis, notamment la volatilité des prix liée aux tendances énergétiques mondiales, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les risques géopolitiques. Les risques liés aux politiques publiques, tels que les mécanismes de tarification de l’électricité et du gaz, les accords d’achat et les garanties d’investissement, demeurent des préoccupations majeures.

Pour relever ces défis, l’Association vietnamienne du pétrole a appelé à des améliorations du cadre politique, à une meilleure synchronisation de la planification des terminaux GNL avec les centrales électriques, les réseaux de transport et les grands consommateurs industriels, ainsi qu’à une simplification des procédures de sélection des investisseurs. L’association a également plaidé pour la mise en place d’un marché de l’électricité concurrentiel et l’introduction de mécanismes permettant la participation du secteur privé au transport d’électricité et aux accords d’achat direct d’électricité.

Parallèlement, le Prof.associé-Dr. Ngô Tri Long a averti que le marché du gaz naturel au Vietnam et dans l’ASEAN se trouve à un tournant décisif. "Si nous agissons trop lentement, nous risquons de manquer des opportunités majeures ; si nous agissons trop vite sans règles claires, des distorsions de marché pourraient apparaître et les risques pourraient être transférés à l’État et aux consommateurs", a-t-il déclaré.

L’économiste Ngô Tri Long a souligné la nécessité de développer le marché du gaz selon les principes du marché, soutenu par un cadre juridique moderne, conforme aux objectifs de neutralité carbone et intégrant plus étroitement les marchés de l’ASEAN et les marchés mondiaux. Il a proposé d’inscrire une loi sur le gaz, ou un chapitre dédié au gaz au sein d’une loi sur l’énergie, à l’agenda législatif à moyen terme, et de définir clairement les rôles de l’État, des entreprises et des gestionnaires de réseau afin de renforcer la transparence et l’indépendance.

Ce forum a réuni des décideurs politiques, des régulateurs, des scientifiques, des experts en énergie et des chefs d’entreprise afin d’évaluer les perspectives du marché du GNC, du GNL et du GPL au Vietnam et dans l’ASEAN, de partager les expériences internationales et de proposer des solutions pour promouvoir un marché du gaz naturel transparent, efficace et durable dans la région.

