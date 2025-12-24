Hô Chi Minh-Ville : le "Made in Vietnam" vert séduit locaux et touristes

Le marché de la consommation à Hô Chi Minh-Ville connaît une profonde mutation, marquée par une préférence croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement, certifiés "écologiques" et de haute qualité fabriqués au Vietnam ("Made in Vietnam"). Cette tendance, loin de se limiter aux seuls résidents, séduit désormais aussi une clientèle internationale lors de son passage dans la mégapole du Sud.

>> Près de 100 entreprises réunies à Hanoï pour promouvoir le "made in Vietnam"

>> Hanoï stimule la consommation via la foire "made in Vietnam"

Photo : VNA/CVN

Dans les réseaux de distribution modernes de la ville, les produits vietnamiens dominent largement les rayons, avec une part de marché oscillant entre 80% et 95%, répondant ainsi à une demande de plus en plus exigeante.

Pour de nombreux consommateurs, à l’image de Pham Thi Toan, résidant dans le quartier de Tan My, l’achat de produits locaux ne relève plus d’un simple geste de soutien patriotique, mais d’un choix pragmatique fondé sur un rapport qualité-prix compétitif et une confiance accrue envers les marques nationales, tant dans l’alimentaire que dans les produits cosmétiques.

Cette tendance se renforce avec l’essor de la conscience écologique. Selon les statistiques de grandes enseignes telles que Saigon Co.op, MM Mega Market ou Go!, les ventes de produits "verts" ont progressé de 50% à 60% lors de récentes campagnes de sensibilisation. Une étude de PwC Vietnam confirme d’ailleurs que 72% des consommateurs se disent prêts à payer davantage pour des articles écoresponsables, illustrant une responsabilité environnementale désormais assumée par une large part de la clientèle.

Face à ces nouvelles exigences, les principaux acteurs du secteur, à l’instar de Saigon Co.op, ont dû repenser leurs modèles afin de bâtir des écosystèmes durables, allant de l’optimisation de la logistique au renforcement strict des contrôles de qualité.

Le succès du programme "Tick vert responsable", qui regroupe déjà près de 400 fournisseurs et 5.000 références, démontre que la transparence et la sécurité sanitaire sont devenues des conditions sine qua non pour les entreprises locales. Cette stratégie de mise en valeur des produits certifiés rencontre un accueil très favorable auprès du public.

Le rayonnement de cette production nationale s’étend également au secteur du tourisme, notamment au marché de Bên Thanh, où plusieurs produits artisanaux et naturels s’imposent comme des souvenirs de choix pour nombre de visiteurs étrangers.

Mme Archana, une touriste indienne, souligne le caractère unique et raffiné des objets en coque de noix de coco, tandis que Can Aslankan, venu de Turquie, privilégie des produits sains tels que les fruits séchés. Les commerçants du marché constatent un engouement croissant pour le fait main et le naturel, élargissant chaque année leur gamme de thés, cafés et objets laqués afin de répondre à cette demande. Cette attractivité est renforcée par l’amélioration des infrastructures urbaines, notamment la mise en service de la ligne de métro Bên Thành, qui facilite l’accès aux pôles de consommation traditionnels.

Pour les experts, la consommation verte à Hô Chi Minh-Ville a dépassé le stade du simple phénomène de mode pour devenir un mouvement structurel, façonnant un marché responsable où les valeurs environnementales, la qualité des produits et la fierté de la production nationale constituent un pont entre consommateurs nationaux et internationaux.

VNA/CVN